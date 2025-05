Xabi Alonso stärkt Rodrygo den Rücken frei, während die Gerüchte über einen Transfer zu Manchester City lauter werden: "Wir werden ihn brauchen"

HQ

Eine der wichtigsten Fragen in Bezug auf die Zukunft von Real Madrid ist Rodrygo. Der brasilianische Stürmer hatte Einfluss auf die jüngsten Triumphe des Klubs in der LaLiga und der Champions League, aber die Ankunft von Kylian Mbappé und in geringerem Maße von Jude Bellingham hat ihn zum schwächsten Glied im Angriff der Weißen gemacht.

Angesichts der Gerüchte über seine Zukunft sagte der neue Trainer Xabi Alonso: "Rodrygo ist ein spektakulärer Spieler, wir werden ihn brauchen.In seiner ersten Pressekonferenz auf der Bank von Real Madrid sagte er: "Rodrygo ist ein Spieler von Real Madrid, und ich werde mit jedem sprechen, der ein Spieler von Real Madrid ist".

Gleichzeitig behauptet das auf Manchester City fokussierte Outlet City Xtra, exklusive Informationen über die Zukunft von Rodrygo zu haben. Anscheinend nehmen Vertreter des Stürmers von Real Madrid Kontakt mit Personen auf, die Manchester City nahe stehen, um sich sowohl über den Verein selbst als auch über die Stadt zu erkundigen. Das ist der erste Schritt, aber sie behaupten, dass es bis jetzt "keine offiziellen Gespräche zwischen den Rekrutierungschefs von Manchester City und dem Spieler direkt gegeben hat, noch gab es Gespräche mit Real Madrid über einen möglichen Transfer."

Daher kann es am Spieler selbst liegen, zu entscheiden... sowie Xabi Alonso, der ihn überzeugen könnte, zu bleiben. Mit neuen Spielern wie Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold und Álvaro Carreras muss Real Madrid möglicherweise einige Spieler verkaufen...