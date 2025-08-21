Xabi Alonso sagt, dass er "natürlich auf Rodrygo zählt", aber niemand glaubt ihm

HQ

Real Madrid gewann sein Debütspiel in der LaLiga gegen Osasuna dank eines Elfmeters von Kylian Mbappé, in einem Spiel, in dem Franco Mastantuono im Bernabéu debütierte. Vinícius, Mbappé und Brahim standen in der Startelf, und Alonso, der nicht alle verfügbaren Auswechslungen nutzte, zog Mastantuono und Gonzalo García anstelle von Rodrygo, der früher ein fester Bestandteil von Ancelotti war.

Bei den Gerüchten über einen Verkauf werteten alle dies als Zeichen dafür, dass der brasilianische Stürmer keinen Platz in der Mannschaft hat. Xabi Alonso verwarf die Idee jedoch erneut. "Es ist nichts los", sagte er, als er gefragt wurde, warum er diese Woche nicht gespielt habe und bei der Klub-WM so gut wie gar nicht gespielt habe.

"Die Klub-WM war ein anderer Kontext, weil es einen Wettbewerb gab. Heute ist es nur noch ein Spiel. Was zählt, ist diese Saison und natürlich zähle ich auf Rodrygo. Es ist nur ein Spiel, wir sollten nicht zu weit in die Zukunft lesen. Wenn er diese Minuten in drei Monaten bekommt, kann ich Ihnen mit größerer Sicherheit antworten. Heute waren es nur die Umstände des Spiels und meine Entscheidungen."

Früheren Berichten zufolge verlangt Real Madrid rund 100 Millionen Euro für den Brasilianer, wobei viele Klubs in der Premier League vermutlich interessiert sind... obwohl soweit wir wissen, noch niemand ein Angebot gemacht hat, und da Rodrygo immer noch im Verein bleiben will, auch wenn er wahrscheinlich weniger Minuten bekommen wird: Brahim, Gonzalo, Mastantuono und Endrick, wenn er sich von seiner Verletzung erholt, werden seine Kompetenz sein, mit Vini und Mbappé als Hauptstürmer.