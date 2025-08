Real Madrid verlangt einen hohen Preis für Rodrygo, und Tottenham schaut genau hin

HQ

Die Zukunft von Rodrygo ist eines der größten Rätsel des Sommers. In den letzten Wochen der regulären Saison wurde weithin berichtet, dass er den Verein wahrscheinlich verlassen würde, da sich seine Leistungen verschlechtert hatten. Als er es dann gerade noch in die Pläne von Xabi Alonso für die Klub-WM schaffte, häuften sich diese Gerüchte. Aber die Realität ist, dass der Spieler nicht gehen will, er will bleiben, also würde Real Madrid ihn nicht rausdrängen... Zumindest, es sei denn, sie hören ein wirklich Top-Angebot. Und von Moment an haben sie es nicht getan.

Das neueste Update in dieser Geschichte stammt vom YouTube-Kanal von Fabrizio Romano (via TeamTalk). Er betonte, dass "Rodrygo intern immer noch bei Real Madrid bleiben und als Spieler von Real Madrid antreten möchte. Rodrygo liebt Real Madrid. Sein Wunsch ist es, ein wichtiger Spieler bei Real Madrid zu werden."

Roman sagt, dass es einen sehr Top-Klub mit einem sehr Top-Angebot bräuchte, um Rodrygo zu überzeugen, aber zumindest noch ist nichts passiert. Und wie viel Geld würde es sein? Mindestens 90 Mio. €, wahrscheinlich aber 100 Mio. € oder mehr. Nachdem es viele Gerüchte über Liverpool gab, soll Tottenham Hotspur einer der Interessenten sein, nachdem sie Son Heung-min an LAFC verloren haben, aber sie müssten die Preisvorstellung von Real Madrid erfüllen... und dann müsste Rodrygo überzeugt werden.