Wyldheart verwendet einen West-March-Spielstil, der "viel Flexibilität schafft" ohne die MMO-"Überwältigkeit"

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Vor dem Wochenende sprachen wir auf die Enthüllung von Wayfinder Studios' Wyldheart , einem kooperativen RPG, das von ehemaligen Star Wars: Battlefront-Entwicklern stammt und Spielabende einfacher denn je machen will. Wir haben über die Enthüllung berichtet und sogar eine eigene Vorschau geteilt, aber wir hatten auch die Chance, mit dem Kreativdirektor und Studio-Mitbegründer Dennis Brännvall und der Marketingleiterin Erin Bower zu sprechen, um mehr über das Projekt zu erfahren, einschließlich der Funktionsweise der Mehrspieler-Elemente.

Zu diesem Thema erkundigten wir uns nach der kooperativen Natur und wie das Gameplay mit Gruppen von vier Personen funktioniert, aber tatsächlich bis zu 20 Spieler in einer Kampagne durch die Einführung eines West March-ähnlichen gemeinsamen Speicherstands unterstützt.

Brännvall erklärte uns: "Nun, eine Sache, die es wert ist, hervorzuheben, ist, dass man zwar vier Charaktere oder Spieler gleichzeitig spielen kann, es möglich ist... Wir haben in jeder Kampagne 20 Charakterplätze, was bedeutet, dass man entweder mehrere Charaktere teilt und es so macht, aber es bedeutet auch, dass man bis zu 20 Spieler einladen kann, an dieser Kampagne teilzunehmen. Man kann einfach nicht alle gleichzeitig spielen.

"Das ist also sehr inspiriert von einer etwas neueren Entwicklung im Tabletop-Bereich namens West Marchs Spielstil, was bedeutet, dass die Terminplanung schwierig sein kann – nicht jeder hat Zeit, zum Spieleabend zu kommen, besonders wenn der Spieleabend dreimal pro Woche stattfindet. Und so musst du nicht an jeder einzelnen Sitzung teilnehmen. Das Spiel ist immer so: Sobald alle abgeloggt sind, wird der Speicherstand in die Cloud hochgeladen, und sobald man die Kampagne erneut startet, lädt der erste sie herunter, und dann macht man weiter. Das bedeutet, dass die Stützen wirklich ein- und ausfallen. Vielleicht spielen einige von uns ziemlich häufig, während unser lieber alter Freund dort drüben, der zu beschäftigt ist, trotzdem mitmachen und Spaß haben kann. Es gibt also nichts, wenn man Ausrüstung findet, kann man das natürlich teilen, und unser Fortschritt setzt stark auf Ausrüstungsfortschritt. Der Charakterfortschritt spielt auch eine Rolle bei deinem Machtlevel, aber du kannst jemandem einfach ein richtig gutes Schwert geben, auch wenn er vielleicht nicht das gleiche XP hat wie du, aber hoffentlich trotzdem nützlich sein."

Bower fuhr dann fort: "Der geteilte Cloud-Speicherstand ist auch wirklich großartig, wenn du Freunde hast, die gerne in solchen Spielen basteln und sammeln. Du kannst sie online loggen lassen, sie können crafting und sammeln machen, wenn du nicht verfügbar bist, und das bedeutet, dass ihr euch alle zusammentun und direkt in einen Dungeon springen könnt, sobald ihr das ganze Team online haben könnt. Das schafft viel von der Flexibilität, die man in Spielen wie MMOs hat, ohne die Überwältigung, auf einem Server mit Tausenden von Leuten zu sein."

Vielleicht ist Wyldheart also eines, das man im Auge behalten sollte, besonders wenn man eine Gruppe von Freunden hat, die gerne Tabletop-RPGs spielen, aber Schwierigkeiten haben, sich wegen Zeitmangel oder der Distanz zwischen den verschiedenen Spielern oft persönlich zu treffen.

Unser spezielles Interview mit Wayfinder Studios finden Sie unten für mehr zu Wyldheart.