Wyldheart Vorschau: Ein vielversprechendes Abenteuer für alle TTRPG-Liebhaber

Wenn Sie ein Fan von Shootern sind und insbesondere von EAs und DICEs jüngster Versuch, Star Wars: Battlefront neu zu starten, sind Sie wahrscheinlich mit den Namen Dennis Brännvall und Fia Tjernberg einigermaßen vertraut. Diese beiden waren sowohl für Star Wars: Battlefront als auch Star Wars: Battlefront II entscheidend, wobei Brännvall als Creative Director des letzteren Spiels fungierte und Tjernberg ebenfalls als ehemaliger Studioleiter für technisches Design bei DICE fungierte. Der Grund, warum ich das hervorhebe, ist, dass EA sich entschieden hat, sich zumindest für absehbare Zeit von allem rund um Battlefront zu lösen, und das Duo DICE verlassen hat, um ihr eigenes Studio namens Wayfinder Studios zu gründen, ein Entwickler, der gerade den Vorhang für seinen Debüttitel richtig geöffnet hat.

Bekannt als Wyldheart ist dieses Spiel weit entfernt von Battlefront, da es groß angelegte Mehrspieler-Sci-Fi-Kriegsführung gegen die einer rustikalen RPG-Welt mit einem inhärenten Fokus auf kooperatives Gameplay tauscht. Im Grunde stell dir vor, du wechselst von Call of Duty zu Baldur's Gate. Das ist genau der Sprung, von dem wir hier sprechen. Ich weiß auch, dass ich kürzlich die wunderbare Gelegenheit hatte, einen frühen Teil von Wyldheart auszuprobieren, einer kurzen Demo, die von Brännvall und Wayfinders Marketingdirektorin Erin Bower geleitet wurde. Unten kannst du sogar ein Interview sehen, das ich mit diesem Paar geführt habe und das Ausschnitte unseres eigenen Gameplays aus Wyldheart enthält.

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Für diejenigen, die eine umfassendere Vorschau suchen, können wir jetzt in dieses Geschäft einsteigen. Es sei gesagt, dass der Teil von Wyldheart, den ich testen konnte, nur ein Ausschnitt des größeren Spiels war, das eine dauerhafte Mehrspielerwelt und mehrere Kampagnen verspricht, die jeweils etwa 10 Stunden dauern. Es ist also kaum ein fester Vorgeschmack darauf, wie das Endprodukt aussehen könnte, auch wenn ich gespannt bin, mehr zu sehen.

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Kurz gesagt ist Wyldheart ein kooperatives Spiel, das stark von TTRPGs und Dungeons & Dragons inspiriert ist. Die Prämisse besteht darin, grundlegende narrative Anker zu nehmen und daraus eine eigene Geschichte zu machen. Zum Beispiel erstellst du einen Charakter aus drei Rassenoptionen (Freefolk, Mossling, Grimhorn) und baust sie dann weiter mit definierten Jobs aus, die den Präzedenzfall für das Spiel eines Charakters setzen, sowie indem du das Modell mit verschiedenen Anpassungselementen anpasst, um dem Charakter eine persönliche Note zu verleihen. Von hier aus kannst du dann in eine Welt einladen, in der du nach und nach Aufgaben und Missionen abschließt, die mit einer größeren Geschichte verknüpft sind. Und auch hier erlaubt die kooperative Natur eine Spielsitzung bis zu vier Nutzer gleichzeitig, aber die persistente Welt ohne einen Spieler als Host ermöglicht es deutlich mehr Spielern, indem sie zu unterschiedlichen Zeiten einsteigen, um die Geschichte voranzutreiben und den Fortschritt auf andere Weise zu unterstützen. In der Pressemitteilung steht, dass dieses Spiel die Art der Spieleabendplanung einfacher denn je machen will, und es ist aus meiner bisherigen Erfahrung schwer, diese Behauptung zu bestreiten.

Wie auch immer, das eigentliche Gameplay, der Teil, den ich erlebt habe, beinhaltete einen Dungeon und dann einen kurzen Ausflug in die größere Welt. Für den Dungeon entspricht es im Grunde dem, was man erwarten würde: Man wandert durch dunkle und enge Korridore, besiegt Feinde, weicht Fallen aus und plündert alles, was man finden kann, um nützliche Ressourcen zu sammeln und auch einige der sonst verborgenen Geheimnisse zu entdecken. Das Gameplay funktioniert aus der Third-Person-Perspektive und verfügt über ein recht einfaches, MMO-ähnliches Kampfsystem, bei dem man Nahkampfwaffen schwingt, Angriffe blockt, manuell ausweicht und tödlichen Schlägen ausweicht und sogar auf magische oder Fernkampfoptionen wechseln kann, wenn man die richtigen Werkzeuge oder Klassentypen hat. Vor diesem Hintergrund gehst du stetig durch den Dungeon, während du Skelette und klebrige Schleime mit Schwertern, Hämmern und anderen Waffen verprügelst, Erfahrung sammelst und mächtigere Ausrüstung findest, die den Kampf erleichtert und deinen Helden deutlich härter macht.

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Dungeons haben kleinere Rätsel zu lösen, die mit der Geschichte zweifellos komplexer und anspruchsvoller werden. Für diesen Build war die Idee, verschiedenfarbige Gegenstände zu finden, meist in den Haufen von Schleim, die von den Wänden tropfen, und diese dann an der richtigen Stelle zu nutzen, um eine Tür zu einem Gegner mit einer riesigen Gesundheitsleiste zu öffnen. Hier kommt Teamarbeit und eine Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten ins Spiel, denn der Boss, dem ich mit Brännvall und Bowers gegenüberstand, war besonders schwach gegen Feuerschaden, sodass das explosive Lauf, das Bowers auf diese Bedrohung schleuderte, unglaublich effektiv war und den Gegner in einer schnellen Aktion ausschaltete.

Von hier aus haben wir die nächste Phase der Quest übernommen und sind in die Hauptwelt gegangen. Nach einem kurzen Halt am Lagerfeuer, um bis zum Morgen zu essen und uns auszuruhen, fuhren wir in die nächstgelegene Stadt, eine malerische Ansammlung von Gebäuden, die alle Annehmlichkeiten bietet, die Abenteurer sich wünschen können. Ob es nun ein Gasthaus mit einem bequemen Bett, ein Schmied zur Verbesserung Ihrer Ausrüstung, zusätzliche und schöne Häuser, die von Hand dekoriert wurden, oder sogar der nächste Questgeber – hier gibt es genug, um Ihre Zeit zu füllen. Es gibt sogar Gerüchte, die man belauschen kann, die einen auf spannende Abenteuer mitnehmen und zu mächtiger Ausrüstung führen könnten, vorausgesetzt, die Gerüchte waren überhaupt richtig...

In einer sehr TTRPG-ähnlichen Weise hält Wyldheart dich auch nicht im traditionellen Sinne an die Hand. Es ist kein komplexes Spiel, bei dem man sich die Haare rauschen wird, aber das Abenteuergefühl wird bewahrt, indem man einen Kompass/Minikarte wegnimmt, die einem immer eine Richtung gibt, und Questschritte offen für Interpretationen statt als Handbuch dienen. Es mag für Uneingeweihte eine Weile dauern, sich daran zu gewöhnen, aber für diejenigen, die Freunde zum Spielen haben, sollte diese Designentscheidung einfach dazu dienen, den Nervenkitzel des Abenteuers zu steigern und ein Gefühl von Eigenständigkeit und Geheimnis zu bewahren.

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Da dies der erste Blick auf Wyldheart ist und das Spiel sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet und die Suche nach Kickstarter-Unterstützern bereits beginnt, überspringen wir die Diskussion über Performance und Grafik, da sich diese Bereiche in den folgenden Monaten und Jahren zweifellos stark verändern werden. Was wahrscheinlich solider bleiben wird, ist die Spielrichtung und die Absicht hinter Wyldheart, und hier fühle ich mich am sichersten in das, was gerade entwickelt wird. Die Entwickler sind sehr leidenschaftlich bei allem, was TTRPGs betrifft, und das ist im gesamten Spiel sehr deutlich zu erkennen. Es gibt Charakter und Charme, Leidenschaft und Stolz, und oft können wir bei solchen Indie-Debütspielen Fragen zu den ultimativen und ehrgeizigen Mehrspieler- und technischen Zielen aufwerfen. Angesichts des DICE-Erbes (sowie anderer Mitarbeiter von Embark Studios und Mojang) bei Wayfinder sollte das für Wyldheart kein Problem sein.

Also ein starker Start für ein vielversprechendes Videospiel. Wir werden Wyldheart genau beobachten, während es weitergeht, aber das Wichtigste ist, heute zu beachten, dass das Spiel irgendwann in der Zukunft auf dem PC erscheinen wird.