Wyldheart ist ein kooperatives RPG von ehemaligen Entwicklern von DICE, Embark und Mojang

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Suchst du nach einer Möglichkeit, den Spieleabend noch einfacher zu machen? Falls ja, sollte das Debütprojekt von Wayfinder Studios beachtet werden, denn der schwedische Entwickler hat Wyldheart gerade der Welt vorgestellt.

Entwickelt von einem Team von Entwicklern mit vorheriger Erfahrung bei DICE, Embark Studios und Mojang, ist Wyldheart ein kooperatives RPG, das von Tabletop-RPGs inspiriert wurde. Das Projekt soll für den PC erscheinen, befindet sich derzeit in einer Kickstarter-Phase und sucht Unterstützer, die die Entwicklung unterstützen.

Was man vom Projekt erwarten kann, wird uns gesagt, dass es in einer rustikalen Fantasywelt spielt und bis zu vier Spieler gleichzeitig zusammenkommen können, um Quests zu erfüllen und Dungeons zu erleben. Außerdem wird es eine persistente Welt geben, die es anderen Spielern ermöglicht, zu anderen Zeiten einzusteigen, was bedeutet, dass weit mehr als vier Spieler an einer Kampagne teilnehmen können, selbst wenn nur vier Spieler gleichzeitig zusammenkommen.

Darüber hinaus erwartet man eine Charakteranpassungssuite, eine breite Welt zum Erkunden, eine Vielzahl von Features wie Kochen, Ressourcensammeln, Aufrüsten und Verbessern von Ausrüstung sowie mehrere Kampagnen, die etwa 10 Stunden Geschichte und 15 Stunden zusätzlichen Inhalt bieten.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Wyldheart, aber den Ankündigungstrailer könnt ihr unten sehen.