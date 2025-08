Wundersames Comeback für Spanien bei der FIBA U18 EuroBasket mit 11 Punkten in 40 Sekunden

HQ

Spanien erzielte bei der FIBA U18 EuroBasket in Belgrad, Serbien, einen bemerkenswerten Sieg gegen Frankreich. Und sie gewannen mit 82:81, darunter ein Dreier in den letzten anderthalb Sekunden, und holten nur 41 Sekunden vor Schluss einen Acht-Punkte-Rückstand auf (71:79). Doch Guillermo Del Pino schaffte es, neun Punkte zu erzielen, darunter den spielentscheidenden Dreier in dieser Zeit und drehte das Spiel komplett.

Del Pino, ein Eigengewächs von Coto Córdoba und Unicaja Málaga, wurde natürlich zum Star des Showspiels (mit 23 Punkten auch der beste Scorer). Er weiß bereits, was es bedeutet, bei der EuroBasket zu gewinnen, da er 2023 auch der MVP bei der EuroBasket U16 war. und wird nächstes Jahr in der College Basketball League (NCAA) in den Vereinigten Staaten für die Maryland Terrapins spielen.

Jetzt hat Spanien, das drei der letzten fünf U18-EuroBaskets gewonnen hat, Frankreich und das alte Jugoslawien im Medaillenspiegel überholt und ist mit zwei Goldmedaillen gleichauf mit der Sowjetunion als beste Nation in dem Wettbewerb, der 1964 ins Leben gerufen wurde.