WTA 1000 China Open: Topgesetzte Spielerinnen für das Dameneinzel ohne Sabalenka

HQ

Die WTA-Saison neigt sich dem Ende zu, mit zwei WTA-1.000-Siegen in Folge in China. Zuerst die China Open (zwischen dem 22. und 29. September), gefolgt von den Wuhan Open (6. bis 12. Oktober). Im Gegensatz zu den China Open der Herren, einem ATP 500, sind die WTA-China Open im Einzel und Doppel 1.000 WTA-Punkte wert, wobei Coco Gauff, die Nummer 3 der Welt, die Krone aus dem Vorjahr verteidigt.

Die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, die am vergangenen Wochenende bei den Korea Open ihren 25. WTA-Titel gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen hat, wird als Nummer 1 gesetzt sein, so dass sie und Gauff erst in einem Finale aufeinandertreffen würden. Die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, zog sich verletzungsbedingt zurück.

Die Runde der letzten 128 beginnt morgen, Mittwoch, 24. September. Die Zeiten stehen noch nicht fest, aber viele werden mitten in der Nacht europäischer Zeit sein.

Dies ist die Liste der topgesetzten Spieler für die China Open. Die Spanierin Paula Badosa ist 18., die Britin Emma Raducanu 30. Naomi Osaka ist 12.



(Polen) Iga Świątek

(Vereinigte Staaten) Coco Gauff

(Vereinigte Staaten) Amanda Anisimova

(Russland) Mirra Andreeva

(Vereinigte Staaten) Jessica Pegula

(Italien) Jasmin Paolini

(China) Zheng Qinwen

(Kasachstan) Elena Rybakina

(Russland) Ekaterina Alexandrova

(Dänemark) Clara Tauson

