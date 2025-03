World of Warships bringt diesen Monat neue Experimentalschiffe

HQ

Wargaming hat enthüllt, was das März-Update für World of Warships und World of Warships: Legends enthalten wird. Die PC- und Konsolenversionen des Spiels werden diesen Monat einige aufregende neue Goodies einführen, und welche das sind, seht ihr unten in einer Zusammenfassung der Updates.

Für World of Warships besteht die Hauptergänzung aus einigen neuen Experimental Ships, wobei diese den Tier VIII französischen schweren Kreuzer Metz, den Tier IX sowjetischen Kreuzer Vyazma und das Tier X amerikanische Schlachtschiff Oregon umfassen. Jedes Schiff ist für Veteranen und erfahrene Spieler gedacht, und jedes Schiff hat auch eine seltsame Eigenart, die sich darum dreht, dass es jedes Gefecht mit einem kleinen Teil seiner Gesamtgesundheit beginnt, aber dann im Laufe des Gefechts seine Gesundheit regeneriert.

Hinzu kommt, dass World of Warships sogar die Rückgabe von Flagship Operations erlebt. Diese kehren mit einer Reihe neuer Elemente zurück, und wenn wir darüber sprechen, welche das sind, stellt Wargaming in einer Pressemitteilung Folgendes fest: "Mit erhöhter Gesundheit und der Fähigkeit, die Schiffe, die sie in die Schlacht führen, zu stärken, wird jeder Kampf vielfältiger als zufällige Flaggschiffe, jedes mit unterschiedlichen Effekten und Verwundbarkeiten, Suche nach Spielern, um sie zu vernichten. Dieses Mal können die Spieler ihre Überlebenschancen erhöhen, indem sie geheime Dokumente verwenden, um die Kampffähigkeiten ihres Schiffes zu verbessern."

Wenn man sich World of Warships: Legends ansieht, kommt die große Neuerung in Form von neuen holländischen Kreuzern, insbesondere solchen mit Tiers 1-VIII und einer Legendary Tier -Option. Dies wird der Beginn des holländischen Cruiser-Baums sein, der von einem neuen Commander, Henk Pröpper, unterstützt wird.

Legends wird auch die Fortsetzung von Azur Lane geben, wobei Wave 6 eintreffen und neue Schiffe bringen und Commanders basierend auf der mobilen Variante ins Spiel bringen. Dieses Event läuft vom 3. März bis zum 7. April.