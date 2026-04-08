World Athletics verschoben die Eröffnungsveranstaltung der Diamond League 2026 in Doha

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Die Lage im Nahen Osten ist trotz der Zustimmung von Donald Trump zu einem zweiwöchigen Waffenstillstand im Iran weiterhin ungewiss, und World Athletics hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Doha Diamond League, die als Eröffnungsrunde der Diamond League 2026 (eine jährliche Outdoor-Leichtathletik-Serie) vorgesehen ist, vom 8. Mai auf den 19. Juni verschoben wurde.

"Im Interesse der Sicherheit von Athleten und Zuschauern wurde beschlossen, das Treffen zu verschieben", aus Gründen der "Sicherheit von Spielern und Zuschauern". Das neue Datum, der 19. Juni, bleibt nur bestehen, wenn der Krieg vorher beendet ist, da Raketen in Katar noch Stunden nach Waffenstillstand abgefangen wurden.

Die Wanda Diamond League 2026 besteht aus 15 eintägigen Wettbewerben von Mai bis September in Katar, China, Marokko, Italien, Schweden, Norwegen, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Monaco, Großbritannien, der Schweiz, Polen und Belgien. Die Veranstaltung in Doha findet im Khalifa International Stadium statt, das die Spiele der Weltmeisterschaft 2022 ausrichtete.