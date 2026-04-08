Trump stimmt einem zweiwöchigen Waffenstillstand im Iran zu und zieht sich davon zurück, zu sagen: "Eine ganze Zivilisation wird sterben"

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US-Präsident Donald Trump hat einem zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran zugestimmt und tritt damit von früheren Drohungen ab, "eine ganze Zivilisation zu zerstören".

Der von Schehbaz Sharif vermittelte Waffenstillstand ist davon abhängig, dass Iran die Straße von Hormus, die kritische Route für weltweite Öllieferungen, wieder öffnet. Sowohl Washington als auch Teheran signalisierten Bereitschaft, die Feindseligkeiten einzusetzen und auf Verhandlungen zuzugehen.

Trump bezeichnete das Abkommen als einen "doppelseitigen Waffenstillstand" und behauptete, die militärischen Ziele der USA seien bereits erreicht worden und ein umfassenderes Friedensabkommen sei in Reichweite. Iranische Beamte stellten die Entwicklung jedoch als strategischen Sieg dar und sagten, ihre Bedingungen hätten eine Pause erzwungen.

Trotz der Ankündigung hatten die Kämpfe nicht vollständig aufgehört, und Raketenstarts wurden kurz nach dem Abkommen gemeldet. Die regionalen Spannungen bleiben hoch, obwohl die Märkte positiv reagierten, mit gefallenen Ölpreisen und einer Verbesserung der Anlegerstimmung.

Wie Trump auf Truth Social sagt:

Basierend auf Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die heute Nacht entsandte zerstörerische Truppe in den Iran aufzuhalten, und unter der Bedingung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, UNMITTELBAREN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt, stimme ich zu, die Bombardierung und den Angriff auf Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen. Das wird ein doppelseitiger WAFFENSTILLSTAND sein!