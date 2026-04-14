Der Markt für haptisches Feedback zu Hause war schon immer eine Nische, wobei einige Hersteller Headsets mit physischer Bewegung oder klassische bewegliche Kolben von Buttkicker oder Earthquake Sound ausprobiert haben. Taktiles Feedback direkt am Körper ist theoretisch ein viel intensiveres Erlebnis, aber auch viel schwieriger korrekt und ohne Umständlichkeiten umzusetzen.

Woojer hat dies mit ihrer neuesten Version des Körperhaptik-Feedbacks, dem Vest 4, versucht.

Es ist, was es vorgibt, zu sein: eine Weste mit kleinen taktilen Einheiten, die mit einer Frequenz und Intensität vibrieren, die widerspiegelt, wofür man sie benutzt. Die sechs Osci TRX2-Transducer sind großartig und überraschend flach, und die Weste sitzt sehr eng, was die Immersion steigert.

Das ist also eine großartige Idee, und die kleinen Einheiten sind wirklich leistungsstark, und wenn empfohlen wird, das haptische Feedback nicht auf Maximum zu stellen, gibt es einen guten Grund dafür. Dieses Ding könnte zur Behandlung von Nierensteinen verwendet werden. Wenn du in einem Spiel angeschossen wirst und vergisst, die Lautstärke runterzudrehen, wirst du es sehr oft spüren...

HQ

Der Frequenzbereich reicht bis zu 250 Hz, was viel zu viel ist. Schon bei den THX-Standardwerten von 100 Hz gibt es viel Dröhnen, das die Details übertönt, und für mich persönlich lag der ideale Bereich unter 80 Hz. Aber deine könnte niedriger sein. Alles läuft nicht über einen Treiber oder ein Programm, sondern über eine App. Das bedeutet glücklicherweise, dass die Woojer Vest 4 auch mit dem Controller eurer Lieblingskonsole kompatibel ist und es sogar eine spezielle Version für das Meta Quest VR-System gibt.

Werbung:

Und nun zum weniger großartigen Teil. Die Verwendung ist problematisch. Das normale Aufladen ist nur mit dem 20-V-Ladegerät möglich, das im Lieferumfang der Weste enthalten ist, und mit keinem anderen. Wenn man dieses wegwirft, ist man aufgeschmissen. Ich habe eine Reihe von Ladegeräten mit sehr hoher Leistung ausprobiert, und wenn die Spannung nicht 20 V beträgt - was normalerweise nicht der Fall ist -, lädt das Gerät nicht. Außerdem kann die Einrichtung etwas kompliziert sein. Die Anleitung funktioniert, aber der Vorgang könnte flüssiger sein und die Weste, obwohl sie als leicht bezeichnet wird, fühlt sich trotzdem umständlich an.

Das Hauptproblem ist jedoch die Konnektivität. Ich konnte keinen Weg finden, den Sound parallel laufen zu lassen. Es muss zu der Weste gehen und von dort zu Bluetooth oder einem kabelgebundenen Kabel. Vergiss die Möglichkeit, Lautsprecher und die Weste gleichzeitig zu nutzen oder Kopfhörer mit einer Verbindung unter 1 ms zu verwenden. Bluetooth unterstützt außerdem keine niedrige Latenz, was ich ehrlich gesagt für Gaming als essenziell empfinde, und selbst dann ist es dem radiowellenbasierten Audio unterlegen. Für mich ist es leider ein kompletter Dealbreaker, wenn ich mein Audio jedes Mal über die Weste umleiten muss.

Der Preis liegt normalerweise bei etwa 456 £/530 €, aber derzeit ist er mit 30 % Rabatt im Angebot und beinhaltet ein kostenloses Futter.

Ich habe keinen Zweifel, dass die taktilen Wandler die Hauptkosten bei der Herstellung sind und dass sie sehr teuer sind. Aber ich verstehe wirklich nicht, warum ein paar zusätzliche Cent zu diesem Preis nicht für ein Bluetooth-System verwendet werden, das AptX Low-Latency oder ein ähnliches System unterstützt. Das Wichtigste ist, dass ich keinen Weg sehe, das zu beheben, ohne das Kontrollmodul der Weste, das in den Stoff integriert ist, zu wechseln, wodurch der Benutzer daran gehindert wird, es zu ändern oder aufzurüsten. Vielleicht hilft hier ein Software-Update. Theoretisch würde Bluetooth 5.0 den AptX-Low-Latency-Modus unterstützen, allerdings sind dies bestenfalls 30+ ms und daher nicht für Gaming nutzbar, da der Nutzer die Verzögerung bemerkt.

Werbung:

Die beste Vorgehensweise und das optimale Nutzungsszenario ist daher, alles über Kabel zu verbinden. Wenn man dies bereits tut, also die Kabel an die Weste und von der Weste zu den Kopfhörern führt, kann man das volle immersive Erlebnis genießen. Sollte dies jedoch nicht zu der jeweiligen Situation passen, sind das Produkt und sein Preis möglicherweise nicht so relevant.