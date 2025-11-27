Women's Nations League Finals: Termine, Uhrzeiten und wie man Spanien-Deutschland, Frankreich-Schweden sehen kann

HQ

Die letzte Runde der zweiten Ausgabe der Women's Nations League steht endlich bevor: Im Gegensatz zum Herrenwettbewerb wird es ein zweispieliges Finale während der letzten Länderspielpause des Jahres sein. Spanien, Gewinner der ersten Ausgabe im Februar 2024, trifft um Gold auf Deutschland, während Frankreich und Schweden um Bronze kämpfen.

Dies sind die Zeiten für die Spiele der Women's Nations League am Freitag, den 28. November, und am Dienstag, den 2. Dezember, und wie man sie anschaut:

Finale der Women's Nations League:



Deutschland gegen Spanien (Rückspiel): 28. November, 20:30 MEZ, 19:30 GMT - Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern



Spanien gegen Deutschland (Rückspiel): 2. Dezember, 18:30 MEZ, 17:30 GMT - Estadio Metropolitano, Madrid



Drittplatzkampf



Frankreich gegen Schweden (1. Partie): 28. November, 21:10 MEZ, 20:10 GMT - Stade Auguste-Delaune, Reims



Schweden gegen Frankreich (Rückspiel): 2. Dezember, 19:00 MEZ, 18:00 GMT - Stockholm Arena, Stockholm



Wie man die Women's Nations League anschaut

Der Wettbewerb wird auf den öffentlichen Kanälen jedes Landes ausgestrahlt. ZDF wird es in Deutschland, RTVE in Spanien, Frankreich TV in Frankreich und SVT Play in Schweden zeigen.

Die UEFA hat keine internationalen Sender außerhalb der vier Parteiländer angekündigt, was die Fans frustriert hat, die sich auch über das merkwürdige Format eines Hinspielfinales beschweren, das sich heute altmodisch anfühlt. Was hältst du vom Format und wirst du die Finals der Women's Nations League schauen?