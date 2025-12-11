Women's Champions League: wer qualifiziert und ausgeschieden ist, und Spiele für die Finalrunde nächste Woche

HQ

Die Women's Champions League endete am Mittwoch, dem fünften Spieltag der Ligaphase, und zwei neue Teams bestätigten ihre Qualifikation für die K.-o.-Phase: Chelsea und Paris FC. Nach den Ergebnissen von Spieltag 5 am Dienstag und Mittwoch wissen die Top 10 Teams mit Sicherheit, dass sie sich für die nächsten Runden qualifizieren werden.

Diese sind: Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United und Paris FC.

Nur Atlético de Madrid mit 7 Punkten und Oud-Heverlee Leuven mit 6 Punkten (11. und 12. in der Tabelle) werden von Valerenga (13. Tabelle) bedroht. Wenn Valerenga nächste Woche Bayern München besiegt und Leuven nicht gewinnen kann, könnte Valerenga den letzten Platz belegen und sich für die nächste Runde qualifizieren (unter den Top 12).

Atleti ist dank ihrer besseren Tordifferenz von +8 praktisch qualifiziert, selbst wenn sie gegen Lyon verlieren, Valerenga und Leuven gewinnen.

Dahinter schieden Twente, Benfica, PSG, Roma und St. Polten aus.

Das letzte Rennen dreht sich darum, wer unter die Top 4 gelandet ist, was ihnen ermöglicht, das K.-o.-Playoff zu vermeiden und sich direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Theoretisch könnten all diese Teams trotzdem unter die Top 4 kommen...



Barcelona: 13 Punkte

Lyon: 13 Punkte

Chelsea: 11 Punkte

Bayern: 10 Punkte

Real Madrid: 10 Punkte

Juventus: 10 Punkte

Wolfsburg: 9 Punkte

Arsenal: 9 Punkte

Manchester United: 9 Punkte

Paris FC: 8 Punkte

Atlético Madrid: 7 Punkte



Champiosn League Spieltag 6: Mittwoch, 17. Dezember (alle Spiele um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT)



OL Lyonnes gegen Atlético de Madrid



Bayern München gegen Vålerenga



Wolfsburg gegen Chelsea



Juventus gegen Manchester United



Benfica gegen Paris Saint-Germain



Roma gegen St. Pölten



Twente gegen Real Madrid



Paris FC gegen Barcelona



OH Leuven gegen Arsenal



Verfolgst du die Women's Champions League? Denken Sie daran, dass alle Spiele weltweit auf Disney+ übertragen werden.