Women's Champions League: Spiele der vorletzten Runde der Ligaphase
Einige Teams qualifizieren sich, andere werden diese Woche ausgeschieden.
Der letzte Abschnitt der Women's Champions League findet in dieser und der nächsten Woche statt, mit dem letzten der beiden Spieltage der Ligaphase. Spieltag 5 beginnt heute Nachmittag, Dienstag, 9. Dezember, und endet morgen, Mittwoch, während Spieltag 6 alle am Mittwoch, den 17. Dezember, zur gleichen Zeit ausgetragen werden.
Bisher hat sich nur der FC Barcelona in der nächsten Runde gesichert, aber nach dieser Woche werden wir bereits einige Teams kennen, die sich qualifiziert haben... und einige wurden eliminiert. Im allerersten Ligaformat der Damen-Champions League, das das Format der Champions League der Männer im letzten Jahr nachahmt, spielen die Teams nicht mehr in Gruppen, sondern in einer kurzen Liga. Die besten 4 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, und Teams zwischen 5 und 12 spielen ein K.-o.-Playoff-Spiel.
Dies sind die Spiele dieser Woche bei der Women's Champions League:
Dienstag, 9. Dezember
- St. Pölten gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal gegen Twente: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Paris SG gegen OH Leuven: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Wolfsburg: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
Mittwoch, 10. Dezember
- Barcelona gegen Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Vålerenga gegen Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea gegen Roma: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Man United gegen OL Lyonnes: 21:00 MET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Wirst du diese Woche die Champions-League-Spiele der Frauen sehen? Denken Sie daran, Sie können sie im Disney+-Abonnement anschauen.