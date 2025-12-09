Women's Champions League: Spiele der vorletzten Runde der Ligaphase

HQ

Der letzte Abschnitt der Women's Champions League findet in dieser und der nächsten Woche statt, mit dem letzten der beiden Spieltage der Ligaphase. Spieltag 5 beginnt heute Nachmittag, Dienstag, 9. Dezember, und endet morgen, Mittwoch, während Spieltag 6 alle am Mittwoch, den 17. Dezember, zur gleichen Zeit ausgetragen werden.

Bisher hat sich nur der FC Barcelona in der nächsten Runde gesichert, aber nach dieser Woche werden wir bereits einige Teams kennen, die sich qualifiziert haben... und einige wurden eliminiert. Im allerersten Ligaformat der Damen-Champions League, das das Format der Champions League der Männer im letzten Jahr nachahmt, spielen die Teams nicht mehr in Gruppen, sondern in einer kurzen Liga. Die besten 4 Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, und Teams zwischen 5 und 12 spielen ein K.-o.-Playoff-Spiel.

Dies sind die Spiele dieser Woche bei der Women's Champions League:

Dienstag, 9. Dezember



St. Pölten gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal gegen Twente: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Paris SG gegen OH Leuven: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Wolfsburg: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Mittwoch, 10. Dezember



Barcelona gegen Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT



Vålerenga gegen Paris FC: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen Roma: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Man United gegen OL Lyonnes: 21:00 MET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Wirst du diese Woche die Champions-League-Spiele der Frauen sehen? Denken Sie daran, Sie können sie im Disney+-Abonnement anschauen.