Wolves wollen Abstieg vermeiden, indem sie Ex-Verteidiger zum neuen Cheftrainer ernennen: Noch keine Siege in dieser Saison

Die Wolverhampton Wanderers haben nach der Entlassung von Vitor Pereira am 2. November einen neuen Cheftrainer ernannt, nachdem sie in der Premier League eine miserable Serie von Ergebnissen (zwei Unentschieden, neun Niederlagen, 25 Gegentore) erzielt hatten, die sie am Ende der Tabelle zurückließen, sieben Punkte hinter dem zweitschlechtesten Team, Nottingham Forest. Der Auserwählte war Rob Edwards, der im Verein als ehemaliger Verteidiger bekannt war.

Edwards hinterließ in Wolves einen großen Eindruck und spielte zwischen 2004 und 2008 111 Mal. Der 42-Jährige trainierte zuvor Luton Town und die Forest Green Rovers, die in die Premier League aufstiegen, und verließ nun den Championship-Klub Middlesborough, der von dem Angebot seines ehemaligen Klubs in Versuchung geführt wurde.

"Wir müssen den ganzen Verein mit der Philosophie eines neuen Trainers auffrischen, seine eigene Identität und seine eigenen Ideen mitbringen, und darauf können wir aufbauen. Wir stehen in einem neuen Kapitel für den Verein an und Rob wird ein Schlüsselelement dabei sein", sagte Jeff Shi, Vorsitzender von Wolves.