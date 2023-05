Wo Long: Fallen Dynasty DLC mit neuen Stufen, Gegnern und mehr im Juni

HQ

Team Ninja hat nicht gerade etwas Bahnbrechendes abgeliefert, als sie Wo Long: Fallen Dynasty im März veröffentlicht haben, aber viele von uns haben das Spiel viel mehr genossen als Joakim und mochten die Idee von mehr Inhalten. Dann ist es gut, dass wir nicht mehr lange darauf warten müssen... auch wenn wir viele andere Optionen haben werden, wenn es ankommt.

Denn die Entwickler haben angekündigt, dass der erste DLC von Wo Long: Fallen Dynasty, Battle of Zhongyuan, am 29. Juni erscheinen wird. Dazu gehören neue Stufen, Feinde, Waffentypen und sogar ein neuer Schwierigkeitsgrad. Weitere Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.