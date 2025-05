WiZ HDMI Sync Box & TV-lightstrip

HQ

Hier bei Gamereactor sind wir ziemlich große Fans der Philips Hue -Reihe. Das gilt auch für andere, und das gilt für Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Verarbeitungsqualität, aber wie so viele andere immer wieder betonen, muss man buchstäblich einen Preis zahlen.

Ein 8K Sync Box kostet Sie immer noch ein paar Riesen allein für die Box, die natürlich von einem Play Gradient Lightstrip selbst begleitet werden muss. Wie Mario Rwanda in Mandrilen sagt; "Es summiert sich", aber jetzt bringen sie über ihre budgetfreundliche Tochtergesellschaft Wiz eine preisbewusstere Alternative auf den Markt.

Ein Starter-Kit für 55-65-Zoll-Fernseher kostet 70 Pfund, so dass wir sonst wirklich über einen Bruchteil des Preisniveaus sprechen, und das Konzept selbst ist praktisch identisch. Es handelt sich um den gleichen 3-seitigen Lightstrip mit Einweg-Stickern, der einfach auf die Rückseite des Fernsehers geklebt werden kann, und indem man einfach das HDMI-Kabel hindurchführt, werden die Farbchemie und die Lichtverhältnisse des Inhalts in jeder einzelnen Szene und jeder einzelnen Sequenz "gelesen", so dass die Lichtshow auf der Rückseite übereinstimmt.

Natürlich gibt es Opfer, das ist klar. Dies ist zum Beispiel HDMI 2.0, nicht 2.1, was bedeutet, dass Sie durch den Betrieb einer PS5 oder Xbox Series die Möglichkeit von 4K/120Hz oder 8K opfern (obwohl sich das an sich als Furz im Wind erwiesen hat). Stattdessen sind Sie auf 4K/60fps beschränkt, was in 99 % der Fälle ausreichend ist, und das mit HDR10+ und Dolby Vision.

Es gibt vier Einstellungen: Cinematic, Vibrant, Relaxation und Rhythmic. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee und zeigt unterschiedliche Intensitäts- und Rhythmusstufen in der Darstellung der Farben, obwohl sie sich alle an das anpassen, was tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es gibt WLAN und Bluetooth, und wenn Sie andere Wiz Leuchten in Ihrem Zuhause haben, können diese synchronisiert werden. Traditionell gibt es keine Überschneidung mit Hue, was immer noch ein kleines Hindernis und ein bisschen absurd ist, wenn sie von der gleichen Stelle kommen.

Darüber hinaus gibt es hier so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Der Lichteffekt ist kraftvoll, intensiv und wird durch den Inhalt auf dem Bildschirm perfekt akzentuiert. Wir haben im Testzeitraum sowohl Forza Horizon 5 als auch Clair Obscur: Expedition 33 auf PS5 getestet und waren sehr zufrieden mit der Dynamik und Reaktionsfähigkeit der Farben, vor allem, wenn man bedenkt, wie günstig ein Starterkit ist.

Und mit der Unterstützung von Alexa und Google Home sind Sie zukunftssicher, und wie wir bereits gesagt haben, ist die Wiz -App auch nicht schlecht. Das Einzige, was Sie opfern, ist lustigerweise die Zukunftssicherheit, da sich 4K/120Hz möglicherweise irgendwann weiter durchsetzen wird, und Sie werden das einfach nicht tun können, indem Sie Ihre Konsole durch diese Box laufen lassen.