Wird Dembélé für das Champions-League-Halbfinale nächste Woche fit sein? Das sagt Luis Enrique

Ousmane Dembélé verletzte sich am vergangenen Dienstag beim Sieg von Paris Saint-Germain gegen Arsenal. Ein 1:0-Sieg in London, der noch lange nicht endgültig ist, und PSG braucht einen seiner besten Mann, um den Job zu erledigen. Leider habe er sich die Achillessehne im rechten Oberschenkel gezerrt, teilte der französische Klub am Freitag mit. "Seine Situation verbessert sich. Ein weiteres Update wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Was bedeutet das? Nun, laut Luis Enrique ist es nichts Ernstes, es ist eine leichte Verletzung. Er sagt jedoch, dass er das Ligue-1-Spiel am Samstag gegen den RC Straßburg nicht bestreiten wird, und es ist noch alles in der Schwebe, was seinen Einsatz im entscheidenden Spiel am kommenden Mittwoch betrifft, das PSG trotz ihres Ein-Tore-Vorsprungs gewinnen wird.

Presnel Kimpembe erholt sich bei PSG immer noch nicht vollständig

Aber Dembélé ist nicht der einzige Spieler im Pflegezimmer: Presnel Kimpembe, Verteidiger, der seit seiner fast zweijährigen Pause nach seiner Rückkehr von einer Verletzung im vergangenen Januar kaum gespielt hat, wird sich noch einige Wochen ausruhen müssen, teilte der Verein mit.