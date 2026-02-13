Wir sprechen über Highguard und fassen den Stand der Spielweise in der aktuellen Ausgabe der Gamereactor Show zusammen.

HQ

Es ist das Ende einer neuen Woche und das bedeutet, dass wir eine brandneue Folge des Gamereactor Show-Podcasts haben, die Sie genießen können. Diese Woche ist eine weitere sehr aktuelle Folge, da wir das Gespräch sowohl den jüngsten Entlassungen widmen, die den Entwickler Wildlight Entertainment erschüttert haben, als auch der jüngsten State of Play-Übertragung.

Zunächst einmal ist Highguard das Gesprächsthema der Stadt, während wir über das Ende des Spiels und darüber sprechen, wie bestimmte Faktoren im Überlebenskampf überhaupt nicht geholfen haben. Natürlich sprechen wir noch einmal über den Stand des Live-Games-Segments und dessen Ausblick.

Dann wechseln wir zum State of Play und wählen die größten und spannendsten Enthüllungen dieser Show heraus, wobei wir unter anderem Konamis Präsenz hervorheben. Wir sprechen auch über das Format der Show und ob – wie beim jüngsten Nintendo Direct – vielleicht etwas geändert werden muss...

Diese neueste Folge von The Gamereactor Show können Sie unten oder bei Ihrem Lieblingspodcast-Anbieter sehen, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.