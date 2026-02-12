Die meisten Entwickler von Highguard wurden entlassen

HQ

Es war mitten in der Nacht hier in Europa. Millionen von Zuschauern warteten gespannt auf die letzte Enthüllung bei The Game Awards 2025. Könnte es Half-Life 3 sein? Das nächste Spiel des God of War-Teams? Der Nachfolger von Inside? The Elder Scrolls VI? Nein. Ehemalige Entwickler von Titanfall 2 und Apex Legends stellten Highguard vor, ein Mehrspielerspiel, das vielen anderen Spielen, die wir heutzutage sehen, sehr ähnlich wirkte. Wir sind es gewohnt, dass solche Shows mit sehr spannenden Trailern enden, sodass man die Enttäuschung im Publikum hören konnte. Spieler auf der ganzen Welt äußerten ihre Meinungen auch online, und es schien, als würde die große Mehrheit das hassen. Das ließ mich glauben, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die heutige Ankündigung stattfand.

Alex Graner, einer der Leveldesigner von Highguard, bestätigt, dass heute die meisten Entwickler bei Wildlight Entertainment entlassen wurden. Das bedeutet definitiv, dass Highguard nicht so viele Änderungen und Verbesserungen bekommen wird, wie die Entwickler seit dem Launch besprochen haben, was bedeutet, dass ein Wunder geschehen muss, damit das Spiel in ein oder zwei Jahren noch online und zum Verkauf verfügbar ist.

Selbst wenn das vorhersehbar war, ist es natürlich schade, dass Leute entlassen werden. Vor allem, nachdem ich versucht habe, das Spiel nicht nur mit einem, sondern zwei großen Updates zu "speichern".

Das und Concord zeigen wirklich, dass es heutzutage gefährlich ist, Mehrspieler-Spiele zu machen, die man als Helden-Shooter bezeichnen kann. Es scheint, als wären Extraktions-Shooter jetzt die neue Beliebtheit, daher wird es interessant sein zu sehen, ob Marathon nach den ersten Tests bessere Chancen hat, als viele dachten.