Wir blicken zurück auf das gestrige packende Nintendo Direct im neuesten The Gamereactor Show

HQ

Wir sind zurück mit einem weiteren The Gamereactor Show Podcast, der Sie bis ins Wochenende begleiten wird. Die 78. Folge dreht sich ganz um aktuelle Angelegenheiten, während Alex und ich zusammenkommen, um über das aktuelle Nintendo Direct, die Adaption von Baldur's Gate, die Ankündigung von Horizon Hunters Gathering, Highguard und mehr zu sprechen.

Ja, wir fassen die Direct zusammen und diskutieren, ob es Zeit für ein neues Format für solche digitalen Showcases ist, bevor wir darüber sprechen, ob es eine kluge Entscheidung ist, die Baldur's Gate III-Geschichte in einer TV-Serie fortzusetzen. Danach sprechen wir über Horizon Hunters Gathering und wie es in eine Welt immer häufiger werdender Online-Spiele passt, für die Fans vielleicht nicht die Kapazität haben – Highguard ist ein weiteres Beispiel.

Sehen Sie sich unten die neueste Podcast-Folge an oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.