Wir spielen Vampire Crawlers heute bei GR Live

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Wir sind heute Nachmittag für einen weiteren Livestream zurück, bei dem wir im heutigen GR Live-Angebot unsere Zeit Poncles neuester Erweiterung des Vampire Survivors-Universums widmen.

Bekannt als Vampire Crawlers ist dies ein Deckbuilding-Action-Erlebnis, und nach dem kürzlichen Debüt werden wir jetzt in das Spiel einsteigen, um die erste Stunde zu testen, alles ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MES. Schaut unbedingt vorbei, um mich auf der GR Live-Startseite zu besuchen, wenn der Spaß beginnt.

Für mehr Informationen zu Vampire Crawlers lest unbedingt unsere engagierte und begeisterte Rezension des Spiels, in der wir darüber sprechen, warum du dieses wunderbare Indie-Spin-off nicht verpassen solltest.