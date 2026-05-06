Wir spielen Saros heute bei GR Live

HQ

Letzte Woche kam eines der vielen großen Spiele auf den Markt, das neueste Projekt des Entwicklers Housemarque, als Saros auf der PS5 erschien. Auch wenn wir noch eine Weile nicht wissen werden, wie sich das Spiel kommerziell entwickelt hat, scheint das Spiel bei Kritikern ein Mega-Erfolg gewesen zu sein, darunter auch das Redaktionsteam von Gamereactor, wo wir eine begeisterte Rezension des Projekts geteilt haben.

Da Saros jetzt verfügbar ist, widmen wir den heutigen GR Live-Stream dem Projekt, bei dem ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die erste Stunde des Spiels auf der GR Live-Homepage moderiere und durchspiele.

Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf Sci-Fi-Bullet-Hell-Action zu bekommen, und wenn Sie in letzter Zeit Saros gespielt haben, verpassen Sie nicht unseren praktischen Leitfaden, der einige der weniger gut erklärten Features erklärt.