Wir spielen People of Note heute bei GR Live

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Wir sind heute Nachmittag für einen weiteren Livestream zurück, denn nach einer entspannten und ruhigen Osterpause wollen wir in nur wenigen Stunden einzigartige und spannende Videospiel-Action bieten.

Für die heutige Option springen wir in People of Note, ein rundenbasiertes musikalisches Rollenspiel des Entwicklers Iridium Studios, ein Spiel, zu dem wir kürzlich unsere vollständigen und engagierten Gedanken in Form einer umfassenden Rezension geteilt haben.

Für mehr von People of Note, beginnend zur üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ, könnt ihr mich in der ersten Stunde des Spiels auf der GR Live-Startseite besuchen. Schau unbedingt vorbei, um zu sehen, ob dieses Spiel das Richtige für dich ist.