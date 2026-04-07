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Es gibt mittlerweile immer mehr Spiele, in denen Musik eine zentrale Rolle spielt, ohne strikt rhythmusbasierte Titel wie Guitar Hero und Ähnliches zu sein. Beispiele sind Unbeatable, The Artful Escape, No Straight Roads, Stray Gods und natürlich das wirklich brillante Hi-Fi Rush und Sayonara Wildhearts.

Jetzt steht ein neues Spiel am Horizont an: People of Note, das verschiedene Musikgenres mit einem leichtfüßigen, rundenbasierten Rollenspiel verbindet, fast wie ein 'leichtes Rollenspiel'. Wenn man die einfachen Rollenspielmechaniken akzeptieren kann, funktioniert es tatsächlich ziemlich gut.

Du schlüpfst in die Rolle der Cadence, einer jungen Frau, die davon träumt, einen großen Musikwettbewerb in ihrer Heimatstadt zu gewinnen, aber nachdem sie bei einem offenen Vorsprechen ihren eigenen Popsong aufgeführt hat, wird sie nach Hause geschickt, weil einer der Juroren einfach denkt, sie sei nicht gut genug. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieser Juror auch der Manager von Smolder ist, der beliebtesten Boyband aller Zeiten, die denselben Musikwettbewerb zum achten Mal in Folge gewinnen werden, sodass hier möglicherweise ein Fremdversuch vorliegt.

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Cadence entscheidet jedoch, dass das einfach nicht passieren wird. Nun macht sie sich daran, eine Band zusammenzustellen, die ihr ein breiteres musikalisches Spektrum bieten kann, und das tut sie in verschiedenen kleinen Welten, die jeweils von unterschiedlichen Musikrichtungen inspiriert sind, darunter Durandis (Rock, Punk, Grunge und Metal) und Lumina (elektronische Musik). Aber wie immer geschehen unerwartete Dinge; unter anderem kommen mitten im Ganzen vier magische 'Keys of Note'-Statuetten ins Spiel, und natürlich wird alles komplizierter, als Cadence gehofft hatte.

Also machst du dich auf die Erkundung dieser kleinen, halblinearen und halboffenen Themenwelten, in denen du auf verschiedene (ziemlich gute) Rätsel stößt, Truhen zu plündern und natürlich auf viele rundenbasierte Kämpfe gegen verschiedene musikalische Gegner stößt. Im Grunde funktionieren die Kämpfe so, wie wir es im Genre gewohnt sind: Man kann verschiedene Angriffsarten ausführen, verschiedene Fähigkeiten einsetzen und seine Gruppenmitglieder heilen und stärken, wenn man selbst dran ist. Beim Angreifen musst du, ähnlich wie in Clair Obscur: Expedition 33, im richtigen Moment eine Reihe von Knöpfen drücken, um das Beste aus deinem Angriff herauszuholen.

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Im Einklang mit dem musikalischen Thema des Spiels bieten die Kämpfe auch mehrere musikalische Wendungen. Unter anderem hat jedes Gruppenmitglied sein eigenes Musikgenre, und wenn die Musik während der Kämpfe in eines der Genres wechselt, die mit einem Gruppenmitglied verbunden sind, werden die Werte dieses Mitglieds gesteigert, solange die Musik in diesem Genre weitergeht. Eine weitere Funktion ist, dass alle Mitglieder deiner Gruppe eine Mashup-Anzeige haben, und sobald diese voll ist, kannst du einen Mashup-Angriff ausführen, indem du die verschiedenen Musikgenres zu einem einzigen, sehr mächtigen Musikangriff kombinierst.

Es ist auch erwähnenswert, dass man unterwegs auf sogenannte "Rätselkämpfe" treffen kann, bei denen man mit vordefinierten Attributen und Waffen Gegner auf bestimmte Weise und innerhalb einer festgelegten Anzahl von Runden besiegen muss. Es gibt nicht besonders viele, aber sie sind ziemlich interessant und helfen Ihnen, Ihre Waffen und Fähigkeiten auf diese Weise wirklich gut kennenzulernen.

Wie ich zu Beginn sagte, würde ich People of Note als leichtes Rollenspiel kategorisieren. In diesem Fall bedeutet das im Grunde einfach, dass es wie ein vollwertiges RPG funktioniert, aber es ist einfach nicht annähernd so tiefgründig, und es gibt nicht viele Werte, Angriffe oder Fähigkeitsupgrades zu verfolgen, aber die, die es gibt, funktionieren wirklich gut. Es ist jedoch seltsam, dass es im Kampfsystem praktisch keine Verteidigungsoptionen gibt, sodass man einfach die Zähne zusammenbeißen muss, wenn der Gegner an der Reihe ist und er beschließt, einen mit einer Gitarre auf den Kopf zu schlagen.

Die Geschichte wird durch viele Dialoge zwischen Cadence und den Leuten vorangetrieben, denen sie unterwegs begegnet, und die Synchronisation ist ziemlich gut, besonders der alte Rockmusiker Fret, der wirklich gut besetzt ist. Abgesehen von diesen Dialogen wird die Geschichte gelegentlich auch durch einige gut choreografierte Musiknummern und Darbietungen erzählt, die dem Spiel zeitweise ein fast musikalisches Gefühl verleihen und wirklich gut sind. Ein Beispiel für so etwas sehen Sie hier unten.

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Das bringt uns zum Soundtrack, der zusammen mit dem Kampfsystem das Herzstück dieses Spiels bildet. People of Note bietet einen wirklich hervorragenden Soundtrack und, anders als bei anderen ähnlichen Spielen, bei denen auch Musik im Mittelpunkt steht, gibt es hier eine große Vielfalt an Genres. Die Musik ist von sehr hohem Niveau, egal ob Pop, Rock, elektronisch, Rap oder Country und Western. Teile des Soundtracks sind übrigens zum Zeitpunkt des Schreibens bereits auf Spotify verfügbar.

Schließlich gibt es noch den visuellen Aspekt, der farbenfroh und sehr attraktiv ist, und alles ist mit einem musikalischen Winkel gestaltet. Ein gutes Beispiel ist, dass sich außen am Aufzug ein großer Schieberegler befindet, wie bei einem Mischpult, der sich zusammen mit dem Aufzug auf und ab bewegt. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie gut der visuelle Aspekt umgesetzt ist, und dasselbe gilt für die attraktiven Menüs.

People of Note ist ein gut gemachtes kleines Rollenspiel. Ja, es mag oberflächlich wirken, und darauf musst du vorbereitet sein, aber das musikalische Thema, das mehr als nur Faszination ist, fügt sich nahtlos in das Kampfsystem ein, und genau das macht People of Note interessant. Während die regulären Kämpfe mit der Zeit etwas monoton werden können, sind die Bosskämpfe sowohl herausfordernd als auch spannend, da jeder Boss unterschiedliche musikalische Fähigkeiten hat.

Wenn du kein eingefleischter RPG-Fan bist, kann People of Note ein nettes, zugängliches und gemütliches kleines RPG sein, das versucht, die Dinge etwas anders zu machen, indem es musikalische Fähigkeiten zu einem traditionellen RPG hinzufügt, und wenn man das etwas einfache Konzept akzeptiert, funktioniert es tatsächlich.