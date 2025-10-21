Wir spielen Keeper auf dem heutigen GR Live

HQ

Es war nicht der beste Start für den neuesten Titel von Double Fine Productions. Das talentierte Indie-Team, bekannt für beliebte und gefeierte Plattformer wie Psychonauts 2, brachte das eigenartig aussehende Keeper ohne großes Aufsehen auf den Markt. Tatsächlich scheint es, als ob viele Verbraucher das Spiel nicht kennen, so sehr, dass es am Launch-Wochenende nicht einmal 200 gleichzeitige Spieler auf Steam geknackt hat.

Und das ist schade, denn das Spiel scheint ziemlich gut zu sein. Wir haben unsere Zeit mit Keeper genossen, wie Sie in unserer Rezension lesen können, und viele sitzen in einem ähnlichen Boot, da das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens eine 78-Punktzahl auf Metacritic hat.

Ist Keeper also eure Zeit und euer Geld wert? Warum nimmt ihr nicht am heutigen GR Live-Stream teil, um die erste Stunde des Spiels zu erleben und diese Entscheidung selbst zu treffen? Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ werde ich Keeper moderieren und spielen, alles auf der GR Live-Homepage. Verpasst nicht diesen Vorgeschmack auf einen weiteren kreativen Plattformer.