Keeper hat am Launch-Wochenende nie mehr als 191 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht

Am vergangenen Donnerstag wurde das herrlich skurrile Abenteuer Keeper von Double Fine veröffentlicht, den durchweg kreativen Genies, die uns mit zeitlosen Klassikern wie Brütal Legend und Psychonauts 2 verwöhnt haben. Wie unsere Bewertung gezeigt hat, haben sie ein weiteres Juwel zum Genießen geliefert, voller Originalität und Eigenheiten, die es zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Aber... Aus irgendeinem unbekannten Grund wäre es eine Lüge zu sagen, dass die Spieler in Scharen gekommen sind, um es zu spielen. Vor dem Wochenende haben wir berichtet, dass es eine sehr schlechte Premiere auf Steam hatte, und wenn ihr hofft, dass sich das über das Wochenende ändern würde - wir haben schlechte Nachrichten für euch. SteamDB zeigt nun, dass maximal 191 Personen gleichzeitig Keeper gespielt haben (und zum Zeitpunkt des Schreibens weniger als 100 Personen). Das sind natürlich erstaunlich wenige, auch wenn es sich nicht um einen teuren AAA-Titel handelt. Zumindest haben diejenigen, die es gespielt haben, "sehr positive" Bewertungen gegeben.

Wir drücken die Daumen, dass die Mundpropaganda (und der Game Pass) mehr Leute dazu bringen wird, sich dieses einzigartige Abenteuer anzusehen, denn es ist ein Spiel, das wirklich eine Chance verdient und für die Branche wichtig ist. Wenn Titel wie dieser floppen, ist es unwahrscheinlich, dass große Verlage daran interessiert sind, in kleinere, einzigartige Produktionen zu investieren.

Hast du Keeper schon eine Chance gegeben, und was hältst du davon? Es ist jetzt sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erhältlich.