Diallo beschert Manchester United einen der schnellsten Hattricks aller Zeiten

Die Fans von Manchester United haben zwei Siege in Folge gefeiert, ein Lichtblick in einer albtraumhaften Saison. Zuerst schlugen sie Arsenal im FA Cup im Elfmeterschießen, und jetzt haben sie Southampton in der Premier League auf spektakuläre Weise gewonnen: mit einem Hattrick in 12 Minuten!

Southampton, das Schlusslicht mit bisher nur einem Sieg, war nach einem Eigentor von Manuel Ugarte nach einem Schuss von Tyler Dibling sehr nah dran, das riesige Team zu schlagen. Nur acht Minuten vor dem Ende glich Diallo aus, genau wie vor zwei Wochen beim 2:2 gegen Liverpool. Doch damit nicht genug: In der 90. Minute und vier Minuten der Nachspielzeit traf er noch zweimal.

Drei Tore in zwölf Minuten für den ivorischen Flügelspieler. Er ist nicht nur der zweitjüngste Spieler von Man United (22 Jahre), der nach Wayne Rooney im Jahr 2006 einen Hattrick erzielte, sondern auch einer der schnellsten Hattricks aller Zeiten. Mit 12:07 Minuten war es der elftschnellste Hattrick in der Geschichte der Premier League, hinter dem von Kun Agüero für Manchester City gegen Newcastle im Jahr 2016 (11:40). Den schnellsten erzielte Sadio Mané beim Sieg von Southampton gegen Aston Villa im Jahr 2015: nur 2 Minuten und 56 Sekunden.

"Ich fühle mich gut. Ich bin so glücklich, dass ich im Old Trafford meinen ersten Hattrick erzielt habe. Aber für mich war es das Wichtigste, dieses Spiel zu gewinnen, und ich freue mich für den Verein, dass wir es gewinnen konnten", sagte Amad.