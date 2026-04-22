Wir kennen nun die Auswahl der Kurzfilme und Projekte für 'La Cinef', die beim 79. Filmfestival von Cannes antreten werden
Zehn Kurzfilme und 19 Projekte von Film- und Animationsschulen haben die Endrunde der diesjährigen großen europäischen Filmveranstaltung erreicht.
Vor zwei Wochen präsentierten die Organisatoren des Filmfestivals von Cannes, das 2026 seine 79. Ausgabe feiern wird, alle Filme in den verschiedenen Kategorien – sowohl solche, die an der offiziellen Auswahl teilnehmen, als auch solche, die während der gesamten Veranstaltung vom 12. bis 23. Mai gezeigt werden. Doch das war noch nicht alles, was die große Feier des europäischen Kinos für dieses Jahr bereithielt, und heute wurden sowohl das spektakuläre offizielle Plakat der Ausgabe mit Thelma und Louise als auch die beiden Kategorien, die ihre ausgewählten Werke noch nicht bekannt gegeben haben, enthüllt.
Die Kategorie Kurzfilme hat 10 Filme ausgewählt, die alle 15 Minuten oder weniger lang sind, aus Dutzenden von Produktionen und Koproduktionen aus 136 Ländern. Der Preis für diese Kategorie wird am 23. Mai bei der Abschlussfeier des Festivals bekannt gegeben.
Der Kurzfilmwettbewerb
- FRESH CUT – Hadrien Bels
- DER LETZTE FRÜHLING – Mathilde Bédouet
- SCHWESTERNSCHWIMMEN – Lola Degove
- ENDE – Niki Lindroth Von Bahr
- PARA LOS CONTRINCANTES (Für die Gegner) – Federico Luis
- PELOTON TRUENO (Donnerzug) – Theo Montoya
- GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Der Traum ist eine Schnecke) – Thien An Nguye
- ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO (Ein paar Dinge, die an einem Fluss passieren) – Daniel Soares
- SPIRITUS SANCTUS – Michal Toczek
- NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Niemand hat etwas gesagt) - Tamara Todorović
Die Kategorie 'La Cinef', eine Auswahl von Projekten von Filmhochschulen weltweit, hat für diese Ausgabe aus den 2.750 eingereichten Filmen 14 Live-Action- und fünf Animationsprojekte ausgewählt. Unter der Regie von 12 Frauen und 9 Männern werden sie Ideen und Geschichten aus vier Kontinenten und 15 verschiedenen Ländern präsentieren. Die La Cinef Awards werden am Donnerstag, den 21. Mai, bei einer besonderen Zeremonie im Buñuel Theatre in Cannes verliehen, gefolgt von einer Vorführung der Gewinnerprojekte.
La Cinef Auswahl
- LASER-GATO (Laser-Katze) – Lucas Acher
- FOTO EINER WAHNSINNIGEN FRAU, UM DEN ZUSTAND IHRES HAARES ZU ZEIGEN – Arwen Aznag
- TÚ, YO Y LA VACA (Ich, du und die Kuh) – Aina Callejón
- EINGELEGT – Fanny Capu
- VOGEL-RHAPSODIE – Wonjung Choi
- ICH WOLLTE IMMER GOTT SEIN, WOLLTE NIE GUT SEIN – Noa Epars & Marvin Merkel
- PREKO PRAGA (Über die Schwelle) – Tara Gajović
- WACHSENDE STEINE, FLIEGENDE PAPIERE – Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
- SONNTAGSKINDER – Reuben Hamlyn
- IRGENDWO, WO ICH HINGEHÖRE - Youssef Handouse
- STILLE STIMMEN – Nadine Misong Jin
- TRAKCJE (Achsen) – Jakub Krzyszpin
- ALDRIG NOK (Nie genug) – Julius Lagoutte Larsen
- TIAN TIAN DE MI MI (Unsere Geheimnisse) – Lenti Liang
- SCHATTEN DER MONDLOSEN NÄCHTE – Mehar Malhotra
- TJ28 (noch 28 Tage) – Yasmin Najjar
- ZURÜCKGELASSEN, NOCH STEHEND – Vida Skerk
- ONDE NASCEM OS PIRILAMPOS (Wo Glühwürmchen funkeln) – Clara Vieira
- WIRD ES HEUTE WIEDER REGNEN - Wong Chau-Hong