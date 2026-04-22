Wir kennen nun die Auswahl der Kurzfilme und Projekte für 'La Cinef', die beim 79. Filmfestival von Cannes antreten werden

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Vor zwei Wochen präsentierten die Organisatoren des Filmfestivals von Cannes, das 2026 seine 79. Ausgabe feiern wird, alle Filme in den verschiedenen Kategorien – sowohl solche, die an der offiziellen Auswahl teilnehmen, als auch solche, die während der gesamten Veranstaltung vom 12. bis 23. Mai gezeigt werden. Doch das war noch nicht alles, was die große Feier des europäischen Kinos für dieses Jahr bereithielt, und heute wurden sowohl das spektakuläre offizielle Plakat der Ausgabe mit Thelma und Louise als auch die beiden Kategorien, die ihre ausgewählten Werke noch nicht bekannt gegeben haben, enthüllt.

Die Kategorie Kurzfilme hat 10 Filme ausgewählt, die alle 15 Minuten oder weniger lang sind, aus Dutzenden von Produktionen und Koproduktionen aus 136 Ländern. Der Preis für diese Kategorie wird am 23. Mai bei der Abschlussfeier des Festivals bekannt gegeben.

Der Kurzfilmwettbewerb



FRESH CUT – Hadrien Bels



DER LETZTE FRÜHLING – Mathilde Bédouet



SCHWESTERNSCHWIMMEN – Lola Degove



ENDE – Niki Lindroth Von Bahr



PARA LOS CONTRINCANTES (Für die Gegner) – Federico Luis



PELOTON TRUENO (Donnerzug) – Theo Montoya



GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN (Der Traum ist eine Schnecke) – Thien An Nguye



ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO (Ein paar Dinge, die an einem Fluss passieren) – Daniel Soares



SPIRITUS SANCTUS – Michal Toczek



NIKO NIŠTA NIJE REKAO (Niemand hat etwas gesagt) - Tamara Todorović



Die Kategorie 'La Cinef', eine Auswahl von Projekten von Filmhochschulen weltweit, hat für diese Ausgabe aus den 2.750 eingereichten Filmen 14 Live-Action- und fünf Animationsprojekte ausgewählt. Unter der Regie von 12 Frauen und 9 Männern werden sie Ideen und Geschichten aus vier Kontinenten und 15 verschiedenen Ländern präsentieren. Die La Cinef Awards werden am Donnerstag, den 21. Mai, bei einer besonderen Zeremonie im Buñuel Theatre in Cannes verliehen, gefolgt von einer Vorführung der Gewinnerprojekte.

La Cinef Auswahl