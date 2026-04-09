Live: Präsentation der offiziellen Filmauswahl für die 79. Filmfestspiele von Cannes

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Am 9. April um 11:00 Uhr MESZ trafen sich die Organisatoren der 79. Filmfestspiele von Cannes, Präsidentin Iris Knobloch und Generaldelegierter Thierry Frémaux, mit den Medien in einer live übertragenen Veranstaltung, um die offizielle Auswahl der Filme vorzustellen, die von der in diesem Jahr geleiteten Jury des renommierten Regisseurs Park Chan-wook bewertet wird.

Verfolgen Sie unten die Live-Präsentation der Nominierten.

Gamereactor kehrt nächsten Monat auf den roten Teppich in Europas Filmhauptstadt zurück, um am 79. Filmfestival von Cannes teilzunehmen, das vom 12. bis 23. Mai stattfindet, und bringt Ihnen die neuesten Nachrichten von der Straße, Filmkritiken innerhalb und außerhalb der Official Selection sowie Interviews mit den Filmemachern und Stars, die an der Veranstaltung teilnehmen. Bleiben Sie dran.

Ein Filmfestival von Cannes 2026 mit starkem spanischem Flair

Thierry Frémaux hat seine Rede gerade mit einem klaren Hinweis auf die schwierige Lage der traditionellen Filmindustrie, insbesondere des spanischen Kinos, beendet. Um es zu paraphrasieren, betonte er, dass die diesjährige Official Selection eine ganze Reihe hochwertiger spanischer Filme verschiedener Regisseure und unterschiedlicher Sensibilität (Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Javier Calvo und Javier Ambrossi) enthält. Trotz Kinoschließungen und sinkender Besucher ist das spanische Kino "sehr lebendig".

"Es gibt eine gewisse Bewegung im spanischen Kino, die darum kämpft und leidet, Kinos zu finden, Finanzierung und das Budget zu finden, um am Leben zu bleiben. Deshalb ergänzt Pedro Almodóvar die offizielle Auswahl mit seinem Film [Amarga Navidad], der am 13. Mai gezeigt wird."

(Im Bau...)