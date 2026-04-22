Das Filmfestival von Cannes würdigt das 35. Jubiläum der Premiere von Thelma & Louise auf dem offiziellen Plakat der Ausgabe 2026

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Am 20. Mai 1991 organisierte ein hoch angesehener Regisseur namens Ridley Scott während der Filmfestspiele von Cannes eine Weltpremiere für seinen neuen Film Thelma & Louise, mit Susan Sarandon und Geena Davies als Hauptduo. Sein Einfluss – nicht nur auf dieses Festival, sondern auch auf Kino und Kultur in den folgenden Jahren – war wahrhaft transformierend. Es war ein gewagter Film, den Scott sehr mühsam umsetzen konnte, und er markierte auch das Spielfilmdebüt eines jungen und relativ unbekannten Schauspielers namens Brad Pitt.

Jetzt, im Jahr 2026, während die 79. Filmfestspiele von Cannes sich ihrer Eröffnung nähern, haben die Veranstalter das diesjährige offizielle Plakat enthüllt, das niemand Geringeres als Thelma und Louise zeigt. Sie und ihre Geschichte, ein Meilenstein im damaligen feministischen Kampf und heute noch sehr relevant, spiegeln jenen transgressiven und transformativen Geist wider, der das Kino heute antreiben sollte, wenn es härter denn je für seine Identität und sein Überleben als Medium kämpfen muss. Sie – Davies als Thelma und Sarandon als Louise – schauen uns trotzig an und betrachten ihr Vermächtnis mit einem leichten Lächeln.

Gamereactor wird erneut am Filmfestival von Cannes teilnehmen, um zwei Wochen lang Kino, Interviews und mit Stars besetzten roten Teppichen zu genießen. Und wer weiß, vielleicht werden einige der Filme, die 2026 Premiere feiern, ob in der offiziellen Auswahl oder nicht, so stark Anklang finden, dass sie uns in 35 Jahren auf einem Plakat ins Auge fallen.