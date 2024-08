Wir haben Marvel Rivals: Kann es den König der Helden-Shooter angreifen?

HQ

Als Netease Games zum ersten Mal Marvel Rivals vorstellte, wurde es schnell mit Overwatch verglichen und verspottet, weil es so ähnlich ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand leugnen kann, dass es der Erfolgsgeschichte von Blizzard ähnelt und es ist nicht verwunderlich, dass die Spieler Netease dafür schnell verspottet und verleumdet haben. Gleichzeitig ist das sicherlich nicht ungewöhnlich. Fortnite kopierte viel von PlayerUnknown's Battlegrounds, Foamstars sah genauso aus wie Splatoon und Rock Band war mehr oder weniger das gleiche Spiel wie Guitar Hero. Nachdem man mehrere Stunden mit den mächtigsten Helden (und Schurken) von Marvel verbracht hat, ist es leicht zu erkennen, dass die Kritik nach der Ankündigung etwas zu hart war.

Wenn Sie mit Overwatch vertraut sind, wissen Sie wahrscheinlich genau, wie Marvel Rivals funktioniert. Jedes Team besteht aus sechs Charakteren, die in unterschiedlichen Spielmodi ihre Gegner auf unterschiedliche Weise besiegen müssen. Dabei kann es sich um den Transport eines Wagens oder die Übernahme bestimmter Orte auf einer Karte handeln. Und das alles, während Spinnweben, Raketen, magische Projektile und (möglicherweise?) ein Hulk über die Arena fliegt. Es ist, gelinde gesagt, ein chaotisches Spiel, in dem viel auf einmal auf dem Bildschirm passiert, während Gebäude zerstört werden können, um eine Lücke für eines oder sogar beide Teams zu schaffen.

In der geschlossenen Beta, die vom 23. Juli bis zum 5. August lief, traten 23 Charaktere an, mit denen ihr spielen konntet. Hulk, The Punisher, Storm, Loki, Doctor Strange, Mantis, Rocket Raccoon, Hela, Black Panther, Groot, Magik, Luna Snow, Iron Man, Venom, Spider-Man, Magneto, Scarlet Witch, Thor, Peni Parker, Star-Lord, Namor, Adam Warlock und Jeff der Landhai. Es ist bereits eine beeindruckende Galerie, die im Laufe der Zeit noch erweitert werden wird. Alle diese Charaktere sind in drei verschiedene Klassen unterteilt.

Zunächst einmal haben wir Duellanten, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren sollten, das gegnerische Team zu töten. Der Punisher ist ein Beispiel für diese Klasse, der von Kopf bis Fuß mit Munition ausgestattet ist, um in die Körper geliebter Marvel-Charaktere geleert zu werden. Die zweite Klasse ist die Vorhut und diese sind oft physisch besser gebaut und können somit mehr Schaden einstecken. Gift zum Beispiel kann große Mengen an Schaden einstecken und dann seine Gesundheit regenerieren, wenn es zur Neige geht. Vorhuten sind eine ausgezeichnete Wahl, um ihre Mitspieler zu schützen, aber auch um den Gegnern einen ziemlich saftigen Schlag versetzen zu können. Der letzte ist der Stratege, der einen Angriff als seine allerletzte Option sehen sollte. Für diese Charaktere ist es besser geeignet, am Ende der Reihe zu bleiben und stattdessen ihre Teamkameraden zu heilen. Adam Warlock zum Beispiel kann seine Kameraden wiederbeleben und seine Freunde aus der Ferne heilen.

Abgesehen davon, dass sie Gebäude zerstören können, führt Netease Games eine weitere Neuheit in das Genre ein. Es gibt nämlich bestimmte Charaktere, die sich gegenseitig verstärken können. Zum Beispiel haben Spider-Man, Peni Parker und Venom alle eine Assoziation mit Symbionten erlebt, was es ihnen ermöglicht, davon zu profitieren, wenn alle Charaktere Teil des Teams sind. Im Laufe des Spiels schalten sie alle eine neue Fähigkeit frei, bei der explosive Stacheln aus Symbionten von ihren Körpern abgeschossen werden und ihre Gegner töten können. Hela, Loki und Thor sind eine weitere Kombination, die das Spiel schnell drehen kann, da Hela ihre Geschwister wiederbeleben kann, nachdem sie ein Ziel getötet hat (oder ihnen zusätzliche Gesundheit geben kann, wenn sie noch am Leben sind). Wie bereits erwähnt, haben noch nicht alle Charaktere jemanden, mit dem sie diese Fähigkeiten kombinieren können, aber wir gehen davon aus, dass dies irgendwann passieren wird.

Von gierigen Mikrotransaktionen ist bisher keine Spur zu sehen, aber da das Spiel noch nicht vollständig draußen ist, gehen wir im heutigen Spielklima leider davon aus, dass es sowieso so sein wird. Alles, was in der Beta freigeschaltet werden kann (was immer noch eine ganze Menge ist), kann durch Spielen freigeschaltet werden. Ein Battle Pass ist von Anfang an verfügbar und kann die Spieler mit Einheiten (der Spielwährung), Sprays, Kostümen, Benutzersymbolen und mehr belohnen. Fast jeder Charakter hat auch ein zusätzliches freischaltbares Kostüm, das entweder durch Einheiten oder den Beta-Battle-Pass erworben werden kann. Nach weniger als zwei Stunden hatten wir bereits drei Kostüme freigeschaltet, was zeigt, dass es nicht unangemessen ist, damit es sich lohnt.

In der Beta standen drei Spielmodi zur Auswahl. Schnelles Match, Eroberung und Wettkampf. Das Schnellspiel ist eine Variation der verschiedenen Spielmodi, während die Eroberung das Gleiche wie das Deathmatch ist. Der kompetitive Modus ist definitiv der beste der drei Spielmodi und wird freigeschaltet, wenn du Spielerstufe fünf erreichst. Plötzlich wird das Spiel weniger chaotisch, da die Spieler nicht wirklich wissen, was sie in einer bestimmten Situation tun oder nicht tun sollten. Kompetitiv ist der Spielmodus für diejenigen, die herausgefordert werden und sich weiterentwickeln wollen, um die Ränge zu erklimmen und genau zu wissen, wie gut Sie sind.

Grafisch ist Marvel Rivals ein wirklich wunderschönes Spiel mit exquisiten Charaktermenüs sowie den Umgebungen in den Spielen. Auch die Synchronsprecher machen einen soliden Job, wobei Yuri Lowenthal, der Spider-Man in Marvel's Spider-Man spricht, es auch diesmal wieder tut, und Josh Keaton, der die Stimme von Iron Man in Marvel's Midnight Suns gesprochen hat, auch hier tut. Dass sich die Charaktere auch zu anderen Charakteren im Spiel äußern, macht es nicht schlimmer.

Marvel Rivals hat einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen und wir glauben definitiv, dass dies eine Herausforderung für Overwatch sein kann, das in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, seine Spieler zu halten. Wovon Netease Games in Zukunft mehr zeigen muss, ist eine größere Vielfalt an Karten, da nur drei in der Beta spielbar sind. Mehr Spielmodi wären auch wünschenswert gewesen, da viele bereits mit ihnen vertraut sind und sich über etwas Neues und Frisches gefreut hätten.