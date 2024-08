Wir haben Indiana Jones and the Great Circle über ONL hinaus gesehen und es sieht so aus, als ob der Blockbuster 2024

HQ

Die sehr private Indiana Jones and the Great Circle Präsentation, die wir neulich besucht haben, war das Warten auf die halbstündige Verspätung wert. Auf der einen Seite, und da die Lobby voller Indy-Enthusiasten aus der ganzen Welt war, nutzte ich die Gelegenheit, sie zu unterhalten, indem ich ihnen die Geschichte erzählte, wie mein eigener Onkel, Benjamín Fernández, der an Alien und Gladiator gearbeitet hatte, derjenige war, der Steven Spielberg vorschlug, Möwen mit geklebten Federn im Hintergrund der legendären Charlamagne-Szene zu verwenden. den Eindruck von Bewegung zu erwecken, da es unmöglich war, die echten Vögel ruhig zu halten, indem man sie einfach mit ein paar leckeren Fischen bewarf.

Abgesehen von Anekdoten auf der anderen Seite, und das ist noch wichtiger, ging das, was wir über das Spiel sahen und lernten, weit über den Gameplay-Teil hinaus, der gerade vor einigen Minuten auf der Gamescom Opening Night Live gezeigt wurde. Wir haben tatsächlich gesehen, wie Indy später im Spiel die Great Sphinx of Giza infiltriert hat, und dann haben Studioboss/Game Director Jerk Gustafsson und Creative Director Axel Torvenius weitere zwanzig Minuten mit uns gesprochen, live aus ihren Büros in Uppsala.

Wie ihr heute gesehen habt, konzentrierte sich die Xbox Games Showcase auf die erzählerischen Fähigkeiten des Spiels in einer filmähnlichen Zwischensequenz, die im Himalaya spielt, während es bei der Gamescom-Präsentation um reines, direktes Gameplay gehen musste. Da das Spiel in ein paar Monaten veröffentlicht wird, war es an der Zeit, dass wir es überhaupt in die Hände bekommen, aber im Moment müssen wir uns damit begnügen, da es nichtsdestotrotz sehr vielversprechend ist.

"Heute dreht sich alles um das Gameplay; wie es ist, als Indy zu spielen und seine Abenteuer zu erleben", stellten die Regisseure vor. Schauen Sie sich das Video unten an, wenn Sie es noch nicht getan haben, um es besser nachschlagen zu können, aber betrachten Sie es als eine Mischung aus Momenten, die darstellen, was Sie im Abenteuer mit den verschiedenen Werkzeugen tun werden, die Ihnen zur Verfügung stehen.

MachineGames ist sehr stolz auf die Peitschenmechanik, und man kann sagen, warum, wenn man sich das erweiterte Filmmaterial ansieht, denn es ist nicht nur praktisch, seine Feinde schnell zu entwaffnen, wie in den Trailern deutlich zu sehen ist. In der Gameplay-Demo haben wir gesehen, wie Indy sich darauf verlässt (indem er RB drückt), um mit Mechanismen in Rätseln umzugehen, aber noch dynamischer, als Plattform-Resort. Die Kamera verlässt die Ego-Perspektive und wechselt während der Kletterabschnitte in die Third-Person-Perspektive, damit Sie einen besseren Überblick über die Umgebung erhalten, und dann kann die Peitsche verwendet werden, um zwischen Vorsprüngen zu schwingen, versteckte Griffe zu enthüllen oder vielleicht für den Abenteurer, um wie ein Profi-Bergsteiger an Wänden hoch und unten zu gehen.

Apropos Rätsel: Ich mochte die Herangehensweise des Studios hier. Von den wenigen, die wir gesehen haben (ein paar mehr als du, wenn wir die Sphinx einbeziehen), sah es so aus, als würden sie nicht bei den einfachen, fast automatisch lösenden Rätseln aufhören, die wir in Spielen wie Uncharted oder der neuesten Tomb Raider -Trilogie bekommen haben (zumindest wenn man die Gräber nicht mit einbezieht). Sie gaben mir tatsächlich ein eher Zelda-artiges Gefühl, und das kann ich nur begrüßen, denn für mich geht es bei Abenteuerspielen auch darum, die Möglichkeit zu haben, Rätsel zu lösen. Die Regisseure bestätigten uns dies später, indem sie sagten, dass sie sich auch von Point-and-Click-Klassikern inspirieren ließen und bestätigten, dass es Herausforderungen aller Art geben wird, einige davon sehr hart.

Aber genau wie die Gräber von Lara Croft könnten einige von ihnen auf jeden Fall optional sein. Obwohl es als lineares, filmisches, storybasiertes Erlebnis konzipiert wurde, wird es mehr offene Bereiche geben, die Platz für sekundäre Missionen und Geheimnisse bieten, was ich auch begrüße, da die Erkundung auch das abenteuerliche Gefühl verstärkt. Und wie könnte es ein Indiana-Jones-Abenteuer sein, ohne dass sich unser Held in verschiedene Rollen verkleidet? Hitman -Stil wird es Abschnitte geben, in denen du Feinde ausschalten musst (hier solltest du besser Schleichen verwenden und Leichen verstecken) und dann ihre Kleidung annehmen und dich verkleiden, vielleicht als Kleriker oder als Ausgrabungsarbeiter, um einen bestimmten Schlüssel aus einem VIP-Nazi-Zelt zu bekommen...

Klingt abenteuerlich genug? Nun, ich habe zwei andere Dinge zur Kenntnis genommen, die mit Sorgfalt gehandhabt wurden, "damit Sie sich wie der größte Archäologe der Welt fühlen". Eine davon ist Gina Lombardis Kamera, die investigative Journalistin, die als Begleiterin unseres Helden fungiert und ihm das Gerät an einem bestimmten Punkt des Spiels leiht. Erlauben Sie mir eine weitere Zelda-Referenz, denn in gewisser Weise fühlte es sich an wie das Sheikah Slate, bei dem Indy Fotos von Orten und Objekten von Interesse macht, um dann registriert zu werden - oder um neue Hinweise auf Ihr aktuelles Ziel zu geben. Diese Aktionen, genau wie das Finden von Gegenständen in der Nähe oder das Lösen anderer Geheimnisse, gewähren dir Adventure Points, die wiederum verwendet werden können, um Spezialfähigkeiten freizuschalten, die deine Fähigkeiten erweitern und dich gleichzeitig dazu ermutigen, deinen Spielstil anzupassen. Ein Beispiel für solche Upgrades, von denen es "Dutzende" geben wird, war "True Grit", wie ein zusätzliches Leben, das es Indy ermöglicht, nach einem tödlichen Schlag zurückzukehren.

Das andere Element ist das Tagebuch, das natürlich alles registriert, was man findet und im Laufe der Zeit füllt, aber es auf eine schöne, handgezeichnete Art und Weise in der ersten Person tut, die voller Spielgefühl zu sein scheint, genau wie immer, wenn man Dokumente in der ersten Person untersucht.

Wir halten gutes Schießen sowohl mit Indys Revolver als auch mit jeder anderen Waffe für selbstverständlich, da wir hier über MachineGames sprechen, aber wir haben auch gesehen, wie Indy andere Waffen und Werkzeuge wie einen Dreizack (kann sogar zum Lösen eines Rätsels verwendet werden) und einen Blick auf den Nahkampf geworfen hat. In der Ego-Perspektive und mit Blöcken ist es dieses Mal immer eine knifflige Angelegenheit, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt, wenn du mitten in einem Kampf bist und dich entscheidest, dich auf Nahkampf zu verlassen, da du mit deiner Waffe und deiner Peitsche auf eine gewisse Entfernung geschützt bist.

Auch wenn es sich so anfühlt, als müsste ich euch erzählen, wie es sich anfühlt, dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt zu spielen, und da die Veröffentlichung vor der Tür steht, habe ich die erweiterten Einblicke sehr geschätzt und kann nicht anders, als mich darauf zu freuen. Ich möchte den Vatikan aus den 1930er Jahren besuchen, die Sonnenfunkenkammer im Tempel in Sukhothai. Ich bin jetzt fasziniert von seinem Puzzle-Design, von den größeren Abschnitten (dies wird das bisher größte und längste Spiel des schwedischen Studios) und von der Geschichte nach Raiders of the Lost Ark. Was ist das Geheimnis der Great Circle ? Was hat es mit Ginas verschwundener Schwester auf sich? Was sind die wahren Absichten Emerick Voss' als Teil der größeren Verschwörung des Führers? Da es im Jahr 2024 an AAA-Kino-Blockbustern mangelt, kann ich es kaum erwarten, diesen Film zu spielen und fertigzustellen. Microsofts X könnte dieses Mal tatsächlich den Punkt markieren.