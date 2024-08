Wir haben den neuen Hide & Seek-Modus von Forza Horizon 5 für eine Probefahrt genutzt

HQ

Vor knapp drei Jahren legte Forza Horizon 5 einen fulminanten Start hin und gewann zahlreiche Auszeichnungen für das Rennspiel des Jahres und in einigen Fällen sogar für das Spiel des Jahres. Die beiden nachfolgenden Erweiterungen, Hot Wheels und Rally, enttäuschten beide, aber wenn Sie befürchtet haben, dass Playground Games das Spiel dauerhaft in die Garage stellen würde, um sich auf den bevorstehenden Fable Reboot zu konzentrieren, gibt es gute Nachrichten.

Der britische Entwickler wird demnächst einen neuen Spielmodus für den Open-World-Renner namens Hide & Seek veröffentlichen. Das kostenlose Update wird am 10. September veröffentlicht, und wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Versteckspiel mit 200 Meilen pro Stunde. Während der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, den Modus auszuprobieren, und wir waren ziemlich beeindruckt.

Bevor eine Runde beginnt, wird Ihnen eine Rolle zugewiesen. Fünf Spieler werden zu Chasers, während einer als Verstecker spielt, der versuchen muss, nicht entdeckt zu werden. Du spielst nur auf einem sehr kleinen Teil der riesigen Karte des Spiels, so dass der Hider nicht einfach auf das Gaspedal drücken und auf das Beste hoffen kann, sondern kreativ sein und sich in der Umgebung oder zwischen anderen Autos verstecken muss.

Da ich selbst als Chaser gespielt habe, habe ich die ersten Minuten damit verbracht, den Hider zu finden, indem ich auf einen Radarbalken schaue, der die Richtung und Entfernung zum Ziel anzeigt. Als ich das Auto endlich in Sicht hatte, ging es darum, in der Nähe zu bleiben, da dies langsam die Detection Bar füllt. Wenn der Balken vollständig gefüllt ist, gewinnen die Chasers.

Die Hider tat jedoch, was sie konnte, um uns abzuschütteln. Mexikos holprige Landschaft voller Kakteen bietet viele Fluchtmöglichkeiten, und Sie können damit rechnen, mehr Schlamm als Asphalt unter Ihre Reifen zu bekommen. Gleichzeitig kollidierten wir Chasers mehrmals in unserem Eifer, den Hider zu fangen. Koordination ist wichtig, und in dieser Hinsicht spielt deine Pin Fähigkeit eine wichtige Rolle - begebe dich dem Hider und du kannst seine Position auf der Karte dem anderen Chasers durch Drücken von Y offenbaren. Der Hider hat jedoch auch einen Trick im Ärmel in Form einer Fähigkeit namens Chase Breaker, die sein Auto vorübergehend transparent macht, während er den nächstgelegenen Chasers lähmt.

Trotz dieser Fähigkeit hatte der Hider ständig ein paar von uns Chasers in seiner Heckscheibe, und es sah nach einem sicheren Sieg aus. Aber dann verschob sich die Dynamik. Nach vier Minuten begann die zweite Phase der Runde. Für den Hider wurde nun ein End Zone aufgedeckt, und das Versteckspiel wurde zu einem verzweifelten Wettlauf bis zur Ziellinie. Wenn der Hider den End Zone erreicht hätte, bevor sich der Erkennungsbalken füllte, wäre das Spiel für uns vorbei gewesen, aber am Ende haben wir es geschafft, das Auto zum Stillstand zu bringen. Die Verfolgungsjagd war vorbei.

Obwohl ich mein Rennen genossen habe, sehnte ich mich nach einzigartigeren Inhalten, wie z. B. mehr Power-Ups oder der Möglichkeit, andere Autos zu zertrümmern. Kurz gesagt, es ist nicht ganz Need for Speed: Hot Pursuit, aber hoffentlich wird Playground Games in Zukunft Hide & Seek erweitern. Zumindest wird der Modus ein eigenes Fortschrittssystem einführen, bei dem man aufsteigt und Abzeichen freischaltet, und eine Reihe einzigartiger Achievements wird später im Oktober eingeführt, so dass es viele Gründe geben sollte, in naher Zukunft in die Welt von Forza Horizon 5 zurückzukehren.