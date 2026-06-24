Wir dürfen West City im neuen Trailer von Dragon Ball Xenoverse 3 erkunden

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Dragon Ball Xenoverse 3 hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die Prämisse des futuristischen Spiels gibt, sowie einige der Charaktere, denen wir begegnen werden, und das Setting, das wir erkunden werden. Wie wir bereits wussten, schießt uns dieses Spiel in die ferne, ferne Zukunft des Dragon Ball-Settings, aber das heißt nicht, dass wir nicht ein paar wiedererkennbare Gesichter haben werden.

Brett zum Beispiel wirkt definitiv wie ein Nachfahre von Yamcha, wenn ich je einen gesehen habe, und selbst wenn wir nicht über die Stammbäume der geliebten Charaktere sprechen, hilft uns Gamma 1, ebenso wie die eine und einzige Bulma. Natürlich gibt es auch viele neue Gesichter zu sehen, da wir uns an der Universität West City einschreiben, um mehr über die Welt um uns herum zu erfahren und auch viel Kampferfahrung zu sammeln.

In den Kämpfen kann unser Protagonist eine Verbindung zu Helden der Vergangenheit erwecken, sich in sie verwandeln und ihre Fähigkeiten für kurze Zeit einsetzen. Wir sehen, wie Trunks, Piccolo, Krillin, Tien und Vegeta alle einige ikonische Moves ausführen, und natürlich krönen wir das Ganze mit unserem Haupthelden, der zum Super-Saiyajin wird.

Schau dir unten selbst den Trailer an: