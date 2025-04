Winter Burrow Vorschau: Entspanntes Überleben auf ziemlich traditionelle Art und Weise

HQ

Es war kein Aprilscherz, als am 1. April die Veranstaltung Xbox EMEA Developer Sessions für die Presse stattfand. Die Spieleentwickler präsentierten ihre kommenden Projekte auf eine schöne und umfassende Art und Weise, mit echtem Gameplay. Eine davon war Winter Burrow von Entwickler Pine Creek Games und Publisher Noodlecake Games. Es ist ein atmosphärisches Survival-Spiel, in dem eine kleine Maus in ihre Heimat zurückkehrt, um das Haus ihrer Kindheit zu renovieren. Die Veröffentlichung ist für 2025 für Xbox Series X (und S), Xbox One und PC geplant. Winter Burrow wird auch sofort bei der Veröffentlichung in Xbox Game Pass enthalten sein, und das Spiel ist auch im Xbox Play Anywhere -Programm enthalten, so dass Sie, sobald Sie das Spiel gekauft haben, es auf fast jedem Gerät spielen können, das Sie möchten.

Das dänische Indie-Game von Pine Creek Games fällt mit seiner farbenfrohen Cartoon-Grafik sofort auf. Die Perspektive ist isometrisch, und basierend auf dem, was ich gesehen habe, wird die Geschichte mit schönen Standbildern und Texten erzählt. In den Menüs des Spiels wird viel Zeit verbracht, und hier scheint es mehr als genug zu lesen. Das Tempo von Winter Burrow ist langsam, daher passt viel lesen gut zu dieser Art von Spiel. Auf der anderen Seite zieht es vielleicht keine Spieler an, die sich normalerweise nach viel Action und Explosionen sehnen.

Winter Burrow ist ein Survival-Spiel, also musst du dir alles hart erarbeiten. Zuerst müssen Sie ein Feuer im Kamin anzünden, sonst riskieren Sie zu frieren. Dazu gehört natürlich das Sammeln verschiedener Äste und Stöcke aus der Umgebung. Als nächstes ist es an der Zeit, eine Steinaxt herzustellen, um noch mehr feste Rohstoffe zu erhalten. Sie können sich nicht sehr weit von Ihrem Zuhause entfernen, da Sie immer noch Gefahr laufen, zu frieren. Glücklicherweise können Sie Ihren Rückweg mit Ihren eigenen Fußabdrücken im Schnee finden. Nach der Axt ist es an der Zeit, warme Kleidung für die Maus zu nähen, damit sie sich noch ein wenig vom gemütlichen Kamin entfernen kann, bevor sie zurückkehren muss. Aber zum Weben wird Garn benötigt, das auch nicht automatisch verfügbar ist. Und so schreitet das Spiel in einer Art traditionellem Survival-Spiel voran. Wenn du weit genug fortgeschritten bist, kannst du die Barriere durchbrechen, die zuvor den Zugang zum nächsten Bereich verhindert hat, und so schreitet das Abenteuer weiter voran.

Da es sich um ein Survival-Spiel handelt, ist das Basteln natürlich ein wichtiger Teil des Erlebnisses. Im Spiel stellt man verschiedene Haushaltsgegenstände und später sogar Möbel her, kann aber kein eigenes Zuhause entwerfen und bauen.

Während der Präsentation stießen wir auf Käfer von der Größe einer Maus, bei denen die Käfer den Spieler nicht angriffen. Laut den Entwicklern kann der Spieler jedoch zuerst angreifen, und das führt zu einem brutalen Kampf. Die Kämpfe sind sehr einfach, kurz und in Echtzeit, aber sie funktionieren gut genug.

Winter Burrow zeigt einen Wechsel von Tag und Nacht. Nachts wird es sehr schnell kalt und Erfrierungen drohen Ihnen, unabhängig von Ihrer Kleidung. Später bekommt der Spieler eine Taschenlampe, mit der man im Dunkeln besser navigieren kann als zuvor. Was auch immer im Spiel vor sich geht, es wird versucht, dem Spieler visuell vermittelt zu werden. Als Erfrierungen drohen, erscheinen weitere Eisflocken an den Rändern des Bildschirms, und der Sturm behindert buchstäblich die Sicht, als der Schnee beginnt, den Bildschirm zu bedecken. Und wenn keine Taschenlampe vorhanden ist, ist der Bildschirm wirklich dunkel.

Der vielleicht interessanteste Gegenstand, der eingeführt wurde, war eine Schaufel, mit der man Löcher in den Boden graben kann. Auf diese Weise können Sie zufällige Gegenstände und möglicherweise etwas wirklich Wichtiges finden. Auf jeden Fall animiert dich diese Art von Spielmechanik dazu, oft und an vielen verschiedenen Stellen in den Boden zu graben.

Winter Burrow scheint in Bezug auf seine Spielmechanik ein ziemlich sicheres Survival-Spiel zu sein und erfordert eindeutig einen bestimmten Spielertyp. Das Tempo ist langsam, die Atmosphäre ist ruhig, und wie ich bereits erwähnt habe, sollte man sich darauf einstellen, viel zu lesen und ansonsten Zeit in Speisekarten zu verbringen. Im Laufe des Jahres 2025 werden wir sehen, was Winter Burrow endlich zu bieten hat.