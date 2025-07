Wimbledon-Finale zwischen Alcaraz und Sinner: Wann geht es los?

HQ

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen erneut in einem Grand-Slam-Finale aufeinander. Knapp einen Monat nach dem Finale von Roland Garros treffen die Nummer 1 und 2 der Welt auf dem Centre Court in London aufeinander. Der Spanier strebt seinen Wimbledon-Titel in Folge an, der sein sechstes Major insgesamt wäre. Und bisher hat er noch kein Finale bei einem Grand Slam verloren und führt im Kopf 2 Kopf gegen Sinner mit 8:4.

Jannik Sinner, der im Vorjahr den Vorjahresfinalisten Novak Djokovic besiegte, will sich derweil in seinem ersten Finale in Wimbledon für seine schmerzhafte Niederlage in Roland Garros im vergangenen Monat revanchieren. Es wird sicherlich ein großartiges Spiel, und Sie werden es am Sonntagnachmittag sehen können. Aber wie spät ist es?

So sehen Sie das Wimbledon 2025-Finale zwischen Alcaraz und Sinner

Die Zeit für das Spiel Alcaraz gegen Sinner, das Wimbledon-Finale im Herreneinzel, steht noch nicht fest, da es nach dem Finale des Damendoppels am frühen Nachmittag stattfinden wird. In der Regel beginnt das Spiel nicht vor dem 16:00 BST, 17:00 MESZ.

Unten finden Sie eine Liste von Sendern in Europa, bei denen Sie das Spiel Alcaraz gegen Sinner sehen können:



Belgien: Eurosport und HBO Max Streaming



Bosnien-Herzegowina SPORT KLUB



Kroatien: SPORT KLUB



Tschechische Republik: Eurosport über Max Streaming



Dänemark: DR



Finnland: Eurosport via Max Streaming



Frankreich: beIN Sports Frankreich



Georgien: S Sport / S Sport Plus, Setanta Sports



Deutschland Prime Video



Griechenland: Novasports Prime und Novasports6



Ungarn Eurosport via Max Streaming



Island: Eurosport via Max Streaming



Irland: Premier Sports



Italienischsprachige Schweiz: Sky Sport



Italien: Sky Sport



Niederlande: Eurosport und HBO Max Streaming



Norwegen: Eurosport via Max Streaming



Polen: Telewizja Polsat



Portugal: SportTV



Spanien: MOVISTAR PLUS+



Schweden: Eurosport via Max Streaming



Großbritannien: BBC, TNT Sports & discovery+