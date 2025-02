Luka Dončić hält sich in seinem ersten Spiel der Lakers gegen die Mavericks nicht zurück und bricht damit einen NBA-Rekord

HQ

24 Tage, nachdem bekannt wurde, dass er zu den Los Angeles Lakers gewechselt ist, hat Luka Dončić zum ersten Mal gegen seinen ehemaligen Klub Dallas Mavericks gespielt, bei dem er dachte, dass er seine ganze Karriere lang spielen würde. Trotz seiner Liebe zu seinen texanischen Fans hielt er sich nicht zurück und scheint sehr nahe daran zu sein, nach der Weihnachtsverletzung wieder zu seiner vollen Stärke zu finden, in einer seiner besten Leistungen mit den Lakers, darunter ein Triple-Double (19 Punkte, 15 Rebounds, 12 Assists, einer der wenigen Spieler - auch der jüngste - der ein Triple-Double gegen alle NBA-Franchises erzielte, etwas, das er mit LeBron James gemeinsam hat).

Das Spiel endete für die Lakers in der crypto.com Arena mit 107:99, das natürlich mit herzlichen Grüßen seiner ehemaligen Kollegen begann. Schließlich war der Trade nicht seine Entscheidung, und Doncic sagte, er sei zuerst am Boden zerstört gewesen, als er davon erfuhr. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Fans in Dallas Doncic und die Lakers beim nächsten Besuch begrüßen, aber wir müssen bis zum 10. April warten, gegen Ende der regulären Saison. Die Fans in L.A. skandierten ironisch (oder unironisch) "Danke, Nico" an Nico Harrison, den General Manager der Mavs, der in Dallas verachtet wird.

Der Spieler, der in Los Angeles die Ehrung erhielt, war Anthony Davis, die andere Seite des schockierenden Trades. Er hat es auf der Bank gesehen, da er eine Bauchmuskelverletzung hat, die er sich nach seinem ersten und bisher einzigen Spiel mit den Mavs zugezogen hat.