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Senegal erwartet, dass das Sportgericht zu ihren Gunsten entscheidet und schätzt, dass sie den AFCON 2025-Titel bis Juli 2026 zurückerhalten werden. Vor zwei Wochen entschied der Afrikanische Fußballverband (CAF) zugunsten Marokkos und bestimmte, dass die senegalesischen Spieler das Spiel im vergangenen Januar aufgeben mussten, als sie sich 14 Minuten aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung vom Spielfeld zurückzogen.

Senegal gewann das Spiel schließlich mit 1:0, doch zwei Monate später, nachdem Marokko Berufung eingelegt hatte, erklärte CAF, die Spieler hätten Artikel 82 verletzt, als sie ohne Genehmigung das Spielfeld verließen, und der Sieg wurde Marokko mit 3:0 zugesprochen. Senegal stützt seine Verteidigung auf die Entscheidung des Schiedsrichters, das Spiel wieder aufzunehmen.

Abdoulaye Fall, Präsident des senegalesischen Fußballverbands (FSF), sagte, es sei "der offensichtlichste und beispielloseste Verwaltungsraub in der Geschichte unseres Sports" und dass sein Land "seine Werte nicht beugen oder kompromittieren werde" (laut EFE).

Marokko ist zumindest derzeit offizieller Meister des Afrika-Cups 2025, aber Senegal behält den Pokal und wird ihn nach Frankreich bringen, wo sie heute Abend, am Samstag, ein Freundschaftsspiel gegen Peru bestreiten werden. Die Spieler tragen einen Stern über ihrem Wappen und fürchten sich nicht, deswegen sanktioniert zu werden.