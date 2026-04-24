Benficas Prestianni könnte die Weltmeisterschaft wegen homophobes Verhaltens verpassen

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Erinnern Sie sich an den Vorfall Prestianni gegen Vinícius, als der argentinische Benfica-Spieler den brasilianischen Real-Madrid-Spieler angeblich mit rassistischen Beleidigungen beleidigte ? Der umstrittene Moment während der Champions-League-K.o.-Play-off-Runden im Februar führte dazu, dass Prestianni für ein Spiel (das Rückspiel der Runde) suspendiert wurde, aber diese Sanktion war nur vorübergehend, solange die Ermittlungen andauerten.

Am Freitag verkündete die UEFA ihr endgültiges Urteil: Er hat bei allen UEFA-Spielen, sei es mit dem Verein oder der Nationalmannschaft, eine sechs-Spiele-Sperre wegen homophobes Verhaltens während des Spiels erhalten. Die rassistischen Beleidigungen gegen Vinícius konnten nicht bewiesen werden, da er sich den Mund bedeckte (wären sie bewiesen worden, wäre die Strafe härter gewesen, zehn Spiele).

Dies umfasst das Spiel, das er bereits wegen der vorübergehenden Sperre verpasst hat, das Rückspiel gegen Real Madrid sowie zwei weitere Spiele in der Zukunft, da drei der sechs Spiele der Sperre für zwei Jahre ausgesetzt sind (es gilt nur, wenn er einen weiteren Verstoß begeht). Selbst mit einer Zwei-Spiele-Sperre könnte das seine WM-Hoffnungen ruinieren, da die UEFA die FIFA gebeten hat, das Verbot auch auf den weltweiten Wettbewerb anzuwenden.

Prestianni, der im November erstmals vom argentinischen Trainer Lionel Scaloni nominiert wurde, wird möglicherweise nicht für den Wettbewerb nominiert, da er eine Sperre trägt, die ihn für zwei Gruppenspiele unzulässig machen würde.