Lamine Yamal übernimmt die Nummer 10 bei Barça und unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2031

Fünf Tage nach seinem 18. Geburtstag (und seiner umstrittenen Geburtstagsparty, die ihn zu rechtlichen Schritten führen könnte) hat Lamine Yamal einen neuen Vertrag mit dem FC Barcelona bis 2031 unterschrieben. Und er hat die Nummer auf seinem Trikot geändert und die Nummer 10 gewählt, die normalerweise einigen der größten Spieler in der Geschichte von Barça vorbehalten war.

Und dazu gehört auch Lionel Messi, aber nicht der einzige: Ronaldinho, Rivaldo, Luis Suárez und Kubala. Sogar Maradona trug es in den zwei Jahren, in denen er beim FC Barcelona spielte. Aber es wurde auch von anderen Spielern getragen, die nicht an die gleiche Qualität heranreichten, wie Litmanen, Riquelme und der neueste Träger, Ansu Fati, der nach einer enttäuschenden Saison nach Monaco gewechselt ist.

In der Handlung mit dem Präsidenten des Clubs, Joan Laporta, sagte Yamal, dass "dies der Beginn einer Reise ist, von der ich hoffe, dass sie sehr lang und voller Siege sein wird", und dass er darauf abzielt, "weiter zu wachsen, weil ich noch sehr jung bin, aber vor allem, um weiter zu gewinnen", und alles zu geben, um die Fans glücklich zu machen.

Berichten zufolge wird Jamal rund 40 Millionen Euro verdienen, einschließlich Bonus, brutto (was sich in 20 Millionen netto verwandelt).