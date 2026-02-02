Wie HBO Max die Art und Weise verändern wird, wie wir mit den Olympischen Winterspielen umgehen werden.

HQ

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina stehen bevor, und HBO Max und Eurosport haben sich zusammengeschlossen, um die vollständige Berichterstattung über die großen Sportereignisse in alle europäischen Märkte zu bringen – kostenlos oder zusätzlich gegen das HBO-Max-Abonnement. Für die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar sowie die Paralympischen Winterspiele vom 6. bis 15. März werden keine verpackten Sportarten benötigt.

Darüber hinaus hat HBO Max eine Reihe von Innovationen entwickelt, um das Anschauen der Veranstaltungen einfacher denn je zu machen. Beim HBO-Max-Launch-Event in Deutschland letzten Monat wurden wir mit den Technologien bekannt gemacht, die Nutzer später in dieser Woche für die 19 Tage der Spiele finden werden, die offenbar 850 Stunden Inhalt aus 16 Sportarten und 8 Disziplinen umfassen werden.

Über das bloße Anschauen der Events wie bei allen anderen Inhalten hinaus werden die Winterolympischen Spiele spezielle Features wie Key Moments bieten, um zu den besten Momenten der Übertragung wie Tore oder Paraden zu gelangen. HBO Max sendet auch Medaillen-Benachrichtigungen: Immer wenn du etwas anderes (von den Spielen) schaust, schicken sie dir eine Benachrichtigung, ob gerade ein Medaillenevent stattfindet.

Außerdem wird es, speziell für diese Spiele entwickelt, eine Multiview geben, mit der man verschiedene Kanäle live sehen kann. Dieser Multiview-Bildschirm wird nicht anpassbar sein, sondern von den HBO-Max-Redakteuren und Journalisten kuratiert, um die größeren Ereignisse in diesem Moment hervorzuheben.

Wie bei Fernsehen und Filmen wird das Erlebnis jedoch für jeden Nutzer individuell personalisiert, basierend auf seinen Vorlieben und sogar auf Länder, wobei der Fokus auf die beliebtesten Athleten jedes Landes liegt. Wirst du diese Woche die Olympischen Winterspiele verfolgen?