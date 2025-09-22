Wie hat sich der Ballon d'Or in den letzten Jahren verändert: Weltfussball, mehr Kategorien, Frauenfussball...

HQ

Den Ballon d'Or gibt es seit 1956 (heute Abend wird die 69. Ausgabe gefeiert), aber die größten Veränderungen haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt. Von einer Trophäe, bei der in europäischen Wettbewerben nur männliche Spieler ausgezeichnet wurden, bis hin zu einer umfassenden Feier des Weltfußballs, bei der 2025 zum ersten Mal die Gleichheit in den Kategorien Männer und Frauen erreicht wurde, hier ist eine kurze Geschichte der Entwicklung des Ballon d'Or.

Anerkennung des Weltfußballs, nicht nur des europäischen Fußballs

Fast 40 Jahre lang, bis 1995, waren nur europäische Spieler für den Ballon d'Or berechtigt, der, nicht zu vergessen, von der französischen Zeitung L'Équipe ins Leben gerufen wurde. Zwischen 1995 und 2007 waren nur Spieler aus europäischen Ligen spielberechtigt. Im Jahr 2007 wurde es geändert, um Fußballer aus der ganzen Welt zu repräsentieren, die überall spielen.

Eine erst kürzlich vorgenommene Änderung im Jahr 2022 betraf jedoch erneut Spieler, die außerhalb Europas spielen: Bei der Auszeichnung wurde die letzte Fußballsaison und nicht das Kalenderjahr berücksichtigt. Da die Preisverleihung in der Regel Ende September, zu Beginn der europäischen Fußballsaison, stattfindet, kommt sie der Sichtbarkeit für die Spieler in den europäischen Ligen zugute.

Bis heute ist Leo Messi (Inter Miami) der einzige Mann, der ihn außerhalb der europäischen Fußballligen gewonnen hat, Leo Messi im Jahr 2023 (Inter Miami), der auch seinen Sieg bei der Weltmeisterschaft würdigt. Beim Ballon d'Or der Frauen, der seit 2018 ausgetragen wird, gewann Megan Rapinoe 2019 für den amerikanischen Klub Reign FC.

Vertretung der Frauen im Ballon d'Or

Die Repräsentation des Frauenfussballs beim Ballon d'Or kam erst viel später. 2018 (zwei Jahre nach der FIFA-Auszeichnung "The Best" für Frauen) ging der erste Ballon d'Or Féminin an Ada Hegerberg (Norwegen) für Lyon.

In den folgenden Jahren kamen in den anderen Männerkategorien die Frauen hinzu: 2025 werden erstmals die Yashin Trophy der Frauen (beste Torhüterin), die Gerd Müller Trophy der Frauen (torgefährlichste Fußballerin) und die Kopa Trophy der Frauen (beste Spielerin unter 21 Jahren) vergeben.

Allerdings gibt es Unterschiede im Abstimmungsprozess: Während Journalisten (einer pro Land) aus den Top 100 Nationen der FIFA-Rangliste für Männerpreise abstimmen dürfen, stimmen nur Journalisten aus den 50 besten Ländern für Frauenpreise ab.

Weitere Kategorien

2018, im selben Jahr, in dem der erste Ballon d'Or der Frauen verliehen wurde, wurden auch weitere Kategorien geschaffen: Kopa Trophy für die beste Spielerin unter 21 Jahren (die 2025 auch an Frauen vergeben wird). Die Yashin-Trophäe für den besten Torhüter wurde 2019 für Männer (2025 für Frauen) eingeführt.

Die Gerd-Müller-Trophäe wurde 2021 für die besten Stürmer (höchste Anzahl an Toren in einem Kalenderjahr) bei den Männern, 2025 bei den Frauen eingeführt. Der Verein des Jahres wurde 2023 für Männer und Frauen eingeführt und der Trainer des Jahres für Männer- und Frauenmannschaften wurde 2024 eingeführt.

Schließlich wurde 2022 der Sócarates-Preis eingeführt, um die humanitäre Arbeit eines Fußballers weltweit zu würdigen. Sadio Mané, Vinícius Jr. und Jennifer Hermoso gewannen die ersten drei Auszeichnungen