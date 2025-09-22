Wie funktioniert der Abstimmungsprozess für die Ballon d'Or-Auszeichnungen und welche Kriterien werden verwendet?

HQ

Der Ballon d'Or ist die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung, die ein Fußballspieler anstreben kann. Und heute, am Montag, den 22. September, werden wir zwei neue Empfänger haben, und es deutet darauf hin, dass es sich um brandneue Empfänger handeln wird, sowohl in der Männer- als auch in der Damenkategorie.

Der Ballon d'Or wurde erstmals 1956 verliehen. Die 69. Auflage findet bereits zum 69. Mal statt, aber die Zeremonie ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, mit insgesamt 13 Kategorien, in denen junge Spieler, Trainer, Torhüter, Torjäger usw. ausgewählt werden.

Obwohl es sich um etwas handelt, das unter Fußballfans so heftig diskutiert wird, weiß nicht jeder, wie der Abstimmungsprozess abläuft. Und zugegebenermaßen ist es etwas ungewöhnlich, da pro Land nur ein Journalist abstimmen darf. Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen ist die Jury relativ klein: 100 Journalisten (einer für jedes Land, die besten 100 Länder der FIFA-Rangliste) für die Männerauszeichnung und 50 Journalistinnen für die Frauenauszeichnung.

Jeder Journalist wählt 10 Spieler aus, die 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkte erhalten. Im Falle eines Unentschiedens werden die Spieler nach der Anzahl der Stimmen für den ersten Platz (und dann für den zweiten Platz, den Stimmen für den dritten Platz...) ausgewählt.

Kriterien: France Football bittet die Juroren, ihre Stimmen auf drei Hauptkriterien zu stützen:



Individuelle Leistungen, entscheidungsfreudiger und beeindruckender Charakter



Teamleistungen und Erfolge



Klasse und Fairplay



So werden die Gewinner ermittelt, aber die Shortlist von 30 Spielern wird anders ausgewählt: Sie wird von einem Team aus Journalisten der L'Équipe, den besten Juroren der vorherigen Ausgabe, sowie Luís Figo (für die Auszeichnung der Männer) und Nadine Kessler (für die Auszeichnung der Frauen) als UEFA-Botschafter ausgewählt.

Fast jede Kategorie funktioniert auf die gleiche Weise, aber mit einer reduzierten Anzahl von Spielern auf der Shortlist und weniger Spielern (für den Club des Jahres, den Trainer des Jahres, den Kopa Award für die beste U21...).

Als Reststück hier die Shortlist für den Ballon d'Or 2025:

Ballon d'Or der Damen 2025



Lucy Bronze (Chelsea, England)



Barbra Banda (Orlando Pride, Sambia)



Aitana Bonmatí (Barcelona, Spanien)



Sandy Baltimore (Chelsea, Frankreich)



Mariona Caldentey (Arsenal, Spanien)



Klara Bühl (Bayern München, Deutschland)



Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit, Italien)



Steph Catley (Arsenal, Australien)



Melchie Dumornay (Olympique Lyon, Frankreich)



Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)



Emily Fox (Arsenal, Vereinigte Staaten)



Cristiana Girelli (Juventus, Italien)



Esther González (Gotham FC, Spanien)



Caroline Graham Hansen (Barcelona, Norwegen)



Patri Guijarro (Barcelona, Spanien)



Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasilien)



Hannah Hampton (Chelsea, England)



Pernille Harder (Bayern München, Dänemark)



Lindsey Heaps (Olympique de Lyon, Vereinigte Staaten)



Chloe Kelly (Arsenal, England)



Marta (Orlando Pride, Brasilien)



Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal, Norwegen)



Ewa Pajor (Barcelona, Polen)



Clara Mateo (Paris FC, Frankreich)



Alessia Russo (Arsenal, England)



Claudia Pina (Barcelona, Spanien)



Alexia Putellas (Barcelona, Spanien)



Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Spanien)



Caroline Weie (Real Madrid, Schottland)



Leah Williamson (Arsenal, England)



Ballon d'Or der Herren 2025



Ousmane Dembele (PSG, Frankreich)



Gianluigi Donnarumma (PSG, Italien)



Jude Bellingham (Real Madrid, England)



Desire Doue (PSG, Frankreich)



Denzel Dumfries (Inter Mailand, Niederlande)



Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Guinea)



Erling Haaland (Man City, Norwegen)



Viktor Gyokeres (Arsenal, Schweden)



Achraf Hakimi (PSG, Marokko)



Harry Kane (Bayern München, England)



Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgien)



Robert Lewandowski (Barcelona, Polen)



Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentinien)



Lautaro Martínez (Inter Mailand, Argentinien)



Scott McTominay (Neapel, Schottland)



Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankreich)



Nuno Mendes (PSG, Portugal)



Joao Neves (PSG, Portugal)



Pedri (Barcelona, Spanien)



Cole Palmer (Chelsea, England)



Michael Olise (Bayern München, Frankreich)



Raphinha (Barcelona, Brasilien)



Declan Rice (Arsenal, England)



Fabian Ruiz (PSG, Spanien)



Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)



Vinicius Jr. (Real Madrid, Brasilien)



Mohamed Salah (Liverpool, Ägypten)



Florian Wirtz (Liverpool, Deutschland)



Vitinha (PSG, Portugal)



Lamine Yamal (Barcelona, Spanien)



Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnen?