Ballon d'Or 2025: Alle Nominierten live

HQ

Der Countdown für den Ballon d'Or 2025 hat begonnen: Am 22. September findet die Preisverleihung durch France Football, die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung für Fußballer, statt. Eineinhalb Monate im Voraus wurden die Nominierten in einem intensiven Donnerstag bekannt gegeben, bei dem alle 15 Minuten neue Kategorien bekannt gegeben wurden.

Dies sind alle Nominierten für den Ballon d'Or, wie sie live bekannt gegeben werden. Denken Sie daran, dass die 30 besten Nominierten für Männer und Frauen erst am späteren Nachmittag bekannt gegeben werden, hier ist der Zeitplan.

Nominierungen für den Ballon d'Or 2025:

Kopa Trophy der Frauen (beste junge Spielerin unter 21 Jahren)



Michelle Agyemang (Arsenal, England)



Linda Caicedo (Real Madrid, Kolumbien)



Wieke Kaptein (Chelsea, Niederlande )



Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)



Vicky Lopez (Barcelona, Spanien)



12:45 Uhr: Kopa Trophy der Männer (bester junger Spieler unter 21 Jahren)



Ayyoub Bouaddi (Lille, Frankreich)



Pau Cubarsi (Barcelona, Spanien)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, Frankreich)



Estevao (Palmeiras, Chelsea, Brasilien)



Dean Huijsen (Bournemouth, Real Madrid, Spanien)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, England)



Rodrigo Mora (Porto, Portugal)



Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)



Lamine Yamal (FC Barcelona, Spanien)



Kenan Yildiz (Juventus, Türkei)



Yashin Trophy der Frauen (beste Torhüterin) - 5 Nominierte



Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Deutschland)



Cata Coll (Barcelona, Spanien)



Hannah Hampton (Chelsea, England)



Chiamaka Nnadozie (Brighton, Nigeria)



Daphne van Domselaar (Arsenal, Niederlande)



Yashin Trophy der Männer (bester Torhüter) - 10 Nominierte



Alisson Becker (Liverpool, Brasilien)



Yassine Bounou (Al-Hilal, Marokko)



Lucas Chevalier (Lille, Frankreich)



Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)



Gianluigi Donnarumma (PSG, Italien)



Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentinien)



Jan Oblak (Atlético Madrid, Slowenien)



David Raya (Arsenal, Spanien)



Matz Sels (Nottingham Forest, Belgien)



Yann Sommer (Inter Mailand, Schweiz)



13:30 Uhr: Cruyff Trophy der Frauen (bester Trainer) - 5 Nominierte

13:45 Uhr: Cruyff Trophy der Männer (bester Trainer) - 5 Nominierte

14:00 Uhr: Women's Club of the Year - 5 Nominierte

14:15 Uhr: Men's Club of the Year - 5 Nominierte

15:00 Uhr: Ballon d'Or der Frauen - 30 Nominierte (alle 15 Minuten werden 5 Nominierte bekannt gegeben)

15:15 Uhr: Ballon d'Or der Männer - 30 Nominierte (5 werden alle 15 Minuten bekannt gegeben)

Zeiten in Mitteleuropäischer Sommerzeit, eine Stunde früher in Großbritannien.