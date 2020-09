Wie feiert Nintendo den 35. Geburtstag von Mario?

Bis 31. März 2021 bereitet Nintendo verschiedene Aktionen vor, die an den Geburtstag ihres beliebten Maskottchens erinnern sollen. Alle News findet ihr im folgenden Video, doch wer den Überblick möchte, wird in unten in den Stichpunktlisten fündig:

Spiele:

Kollaborationen mit Nintendo-Titeln:



Ein Online-Event in Mario Kart Tour ist geplant, das mit speziellen Skins von Mario und Donkey Kong Junior aus dem ersten Mario Kart überrascht.

Im November wird es einen speziellen Ninji-Speedrun in Super Mario Maker 2 geben.

Ende des Jahres wird Nintendo ein Online-Turnier in Super Smash Bros. Ultimate vorbereiten. Im "NintendoVS Challenge Cup" werden ausschließlich Figuren, Items und Stages benutzt, die der Mario-Reihe entnommen wurden.

Im Januar 2021 wird zu Ehren Marios ein Splatfest in Splatoon 2 die Frage klären, ob der Super-Pilz, der unsere Charaktere gigantisch groß werden lässt, oder der Super-Stern mit seiner Unverwundbarkeit das beliebteste Item in der Mario-Historie ist. Es soll für die Teilnehmer sogar physische Items geben, darunter Schlüsselanhänger.

Im März 2021 werden Gegenstände im Mario-Design Einzug in Animal Crossing: New Horizons erhalten.



Zusätzliche Aktionen: