Super Mario 3D All-Stars müsst ihr bis zum 31. März 2021 kaufen

In zehn Tagen findet der 35. Geburtstag von Super Mario statt und Nintendo-Fans auf aller Welt haben seit Wochen Hummeln im Hintern, während sie ungeduldig darauf warten, dass Nintendo die große Feier mit entsprechenden Neuigkeiten einleitet. Wie wir heute erfahren haben, gibt es mehrere Dinge, auf sie sich Spieler freuen dürfen, also fangen wir mit der größten Überraschung an. Die 3D-Abenteuer Super Mario 64 (Nintendo 64 von 1997), Super Mario Sunshine (Nintendo Gamecube von 2002) und Super Mario Galaxy (Nintendo Wii aus dem Jahr 2007) werden ab 18. September in einer gemeinsamen Edition namens Super Mario 3D All-Stars auf der Switch verfügbar sein.

Nintendo verspricht höhere Auflösungen und moderne Bildverhältnisse in 16:9, während das Retro-Gameplay an die Steuerung der Switch angepasst werde. Außerdem dürfen sich Chiptune-Fans über die Originalmusik freuen, die im Music-Player-Mode mehr als 170 Songs aus diesen drei Spielen zum Anhören zur Verfügung stehen. Eine begrenzt erhältliche physische Edition soll bei ausgewählten Händlern verfügbar sein, allerdings kann der Titel nur bis zum 31. März 2021 gekauft werden. Anschließend ist die Spieldatei für Käufer zwar noch verfügbar, doch das Game wird nicht länger digital oder physisch angeboten werden, schreibt Nintendo. 60 Euro kostet das Gesamtpaket.

Super Mario 64

Super Mario Sunshine