Super Mario 3D World hüpft nächstes Jahr mit Bowser's Fury und Online-Multiplayer auf die Switch

Super Mario 3D World wird ebenfalls zurückkehren, wie uns Nintendo heute verraten hat. Der erstaunliche Plattformer wird am 12. Februar 2021 auf die Nintendo Switch gelangen und in hochskalierter Auflösung von 1080p bei 60 Bildern in der Sekunde (zumindest im TV-Modus) abgespielt werden. Der Entwickler hat außerdem eine mysteriöse, zusätzliche und sehr trostlose Welt vorgestellt, die unter dem Beinamen "Bowser's Fury" vorgestellt wurde. Wir wissen aktuell leider nichts über dieses neue Gebiet, doch Nintendo verspricht unabhängig davon einige Überraschungen. Beispielsweise wurde die Bewegungsgeschwindigkeit der Spielfiguren erhöht, sodass die Plattforming-Passagen im Mehrspieler-Modus noch rasanter ausfallen dürften.

Der Trailer bestätigt außerdem, dass Super Mario 3D World Online-Multiplayer auf der Hybridkonsole erhalten wird. Das dürfte für die vielen Fans in der Tat eine große Überraschung sein und es auch in diesen schwierigen Zeiten leichter machen, Online-Sessions zu arrangieren. Neue Amiibo-Figuren zu Katzen-Mario und Katzen-Peach dürft ihr ebenfalls erwarten, aber bis zum Februar dauert es eben noch ein wenig. Super Mario 3D World + Bowser's Fury kostet auf der Switch 60 Euro.