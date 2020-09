Mario Kart dringt mit AR-Spielzeug Mario Kart Live: Home Circuit ins Wohnzimmer ein

Eine der ungewöhnlicheren Mario-Ankündigungen des heutigen Tages hat mit einem ferngesteuerten Rennauto zu tun. Mario Kart Live: Home Circuit ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Velan Studios, die Spielern mit ihrer Nintendo Switch ein Spielzeugauto fernsteuern lassen. Das Kart beschleunigt in der realen Welt, wenn die Spieler einen Turbo im Spiel nutzen und es stoppt auch physisch, wenn es virtuell von einem Item getroffen wird. Im Video sieht es so aus, als würde die Umgebung während des Rennens mittels Kamera auf die Switch übertragen werden.

Die Spieler bekommen physische Tore, die als Streckenbegrenzung gelten und das heimische Wohnzimmer in ein Schlachtfeld verwandeln dürften. Neben dem Wettbewerb gegen die Bowser-Gang im Grand Prix dürfen Spieler im lokalen Mehrspielermodus zusammen mit bis zu drei anderen Personen um die Wette rasen. Mario Kart Live: Home Circuit, erhältlich in einer Mario- und einer Luigi-Version, erscheint am 16. Oktober zu einem noch unbekannten Preis.